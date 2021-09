Coldplay y BTS presentan el ochentero remix de ‘My Universe’, uno de los temas del momento

Fue hace tan solo un par de semanas cuando Coldplay confirmó su esperadísima colaboración con BTS. A partir de ese momento, la expectación por escucharla fue creciendo sin frenos hasta que el pasado viernes 24 de septiembre nos mostraron lo que se traían entre manos.

El resultado de esta fusión de de dos de los grupos más famosos del planeta es My Universe, una canción en la que cantan al amor libre, mezclando el pop diferenciazo que caracteriza ambas formaciones.

Tras un fin de semana en el que se convirtió en uno de los temas del momento, nos llega el remix del mismo. Lo hace relativamente pronto, y es que todavía no acabamos de hacernos la idea de que estas dos bandas han estado trabajando juntas en un estudio.

Lo cierto es que ya podemos disfrutar de esta nueva versión con toques ochenteros que recuerdan a la música disco de aquella década, la cual lleva la firma de Supernova 7:

Coldplay X BTS - My Universe (SUPERNOVA 7 MIX)

Además, estos días también han estado marcados por un evento solidario en el que participó la banda formada en Londres. Se trata del Global Citizen 2021, en el cual se han unido a Billie Eilish para hacer la colaboración más sorprendente del día.

Este acto contó con otras actuaciones que han provocado infinidad de comentarios. Buen ejemplo de ello es el de Shawn Mendes y Camila Cabello, quienes hicieron las delicias con su hit Señorita.

Por otro lado, cabe recordar que My Univese formará parte del disco que los británicos lanzarán el cercano 15 de octubre de 2021. Llevará por título Music of the Spheres, y será un álbum en el que Chris Martin y los suyos seguirán aumentando el éxito que han ido cosechando en sus más de 20 años de carrera. Higher Power, tema que suena en la lista de LOS40, es la composición que ya lidera este lanzamiento.