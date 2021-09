Belén Aguilera desvela el tracklist y la fecha de su nuevo álbum: ‘SUPERPOP’

El segundo álbum de Belén Aguilera ya tiene fecha de salida. La cantante, que ha demostrado que es una todoterreno musical, ha anunciado en sus redes sociales que su nuevo trabajo estará disponible el 28 de enero de 2022 en todas las plataformas.

Además, la cantante ha compartido el nombre del disco, ¡y es un auténtico tributo a toda aquella generación que creció en los noventa y principios de los 2000’s! Se llamará SUPERPOP y, tal y como hemos podido ver en la portada, toda la estética hace un homenaje a esa generación.

Junto al anuncio, la cantautora ha compartido la portada del disco. ¡Y es una auténtica pasada! Se trata de una imagen en la que vemos a Belén, guapísima con un vestido de color violeta, tirada en el suelo mirando a cámara. Detrás suyo hay una pared azul con nubes. Seguro que los amantes de la película Toy Story se les ha venido a la cabeza el papel de la habitación de Andy, el niño de la famosa película de Pixar. Y es que parece que el álbum va estar lleno de referencias.

Belén también ha compartido los distintos formatos en los que va a salir el álbum. Y es que la cantante hasta va a sacarlo en cassette. ¡Todo un guiño hacia aquella generación que lo usaba! ¿Lo mejor de todo? Ha mimado cada uno de los detalles. Así, el disco físico que acompaña al álbum podemos leer, como si estuviese escrito con un rotulador permanente, cara A. Y es que, ¿quién no ha tenido un disco hecho por sí mismo?

“SUPERPOP es mi segundo álbum y mi segundo bebé que saldrá el 28 de enero y estoy que exploto de nervios y de gana”, ha empezado escribiendo la artista de Fuck Off en el post. Además, la cantante ha asegurado que ha sido todo un viaje emocional hacia sus referencias:

“He escrito y compuesto desde el vértigo a crecer, desde no entender qué somos ni qué hacemos aquí ni qué significa nada de nada. Ha sido una etapa de mi vida en la que me he planteado muchas cosas y he dejado de ser muy correcta para ser yo, signifique lo que signifique eso. He vivido y ha sido mi año favorito de vivir

La artista también ha confesado que su equipo y ella han trabajado mucho a nivel sonoro para conseguir el resultado perfecto. Por supuesto, ha aprovechado para agradecérselo a cada uno de ellos.

El tracklist de SUPERPOP

Belén también ha compartido el tracklist completo del disco. Por supuesto, no falta La Tirita, Fuck Off o Tirando de carrete.

Estas son las canciones de SUPERPOP:

Pienso en el final

La tirita

Cielo y Tierra

Fuck Off

Tirando de carrete

Camaleón

Camuflo

Vértigo

Frágil

En las nubes

Niña de ojos tristes

Inteligencia emocional

Quién vendrá a por mí

Cristal

Sin duda, Belén Aguilera se ha convertido en una de las artistas del momento. Y es que sus canciones no han dejado de sumar seguidores y seguidoras.