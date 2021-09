La organización de ‘Secret Story’ expulsa a Sofía Cristo por agredir a Miguel Frigenti en plena gala

Secret Story prometía un programa intenso en el último Cuenta Atrás con Carlos Sobera, aunque nadie se imaginaba lo que pasaría al final de la noche. Sofía Cristo se ha convertido en la nueva expulsada de la edición, aunque ha sido una razón de lo más desagradable: ha agredido a Miguel Frigenti en pleno directo.

La situación venía gestándose desde hace semanas por el malestar generalizado hacia Frigenti de la mayor parte de la casa. El hecho de "sacar cosas de fuera" de algunos de sus compañeros no estaba gustando nada, y cuando se recuperaba el tema de hablar de Tom Brusse y Sandra Pica y de cómo habían ganado fama y dinero a costa de su ruptura, todo explotaba.

Admitió que se equivocó sacando el tema de ellos dos, aunque mantuvo que habló de la pareja de La Isla de las Tentaciones porque Sandra había hablado de Tom en Secret Story, además de haber estado "comercializando su ruptura durante meses". Pica obtaba por callarse, aunque le pudo la rabia y acabó llamando "cerdo" a Frigenti antes de abandonar la sala común. Sofía, por su parte, decidía echarle en cara su comportamiento por volver a sacar datos de fuera del reality.

Cristo y Frigenti habían quedado en no volver a nombrar este tipo de cosas en el programa, por lo que la situación le desbordó. Le empezó a echar en cara todo lo acontecido, mientras que Miguel optó por colocarse los dedos en los oídos y tratar de ignorarla. Aunque Lucía Pariente intentó calmarla, ella dejó claro su enfado: "Si nadie le dice las cosas claras a este chaval, se las digo yo". Y acto seguido, se produjo el desastre.

Así se vivió el momento

Sofía siguió echándole la bronca a Frigenti, a lo que este respondió tratándose de levantarse para irse a otro sitio y no seguir escuchándola. Ahí se produjo el gran error de la hija de Bárbara Rey: Le cogió directamente de las muñecas, haciendo que tirase el agua de su botella, y le empujó volviéndole a sentar en el sofá. Un momento que se pudo ver en directo ante el asombro de todos:

Sofía Cristo debería ser expulsada automáticamente. Por cosas mucho menos graves se ha echado a concursantes de un reality #SecretCuentaAtrás3 pic.twitter.com/2XKfzZrpW1 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 28, 2021

Todos los integrantes de la casa corrieron a separarles, pero ya era demasiado tarde. Aunque consiguieron tranquilizar algo la situación, Frigenti se iba del salón mientras que Sofía seguía dirigiéndose a él con la frase "corre a decir que me echen, capullo". No hizo falta, pues ella misma se dirigía a Sobera momentos después dejando clara su postura: "Antes de que me echéis, me piro".

Aunque Sobera intentó dar una oportunidad a la situación dejándoles 48 horas para llegar a un entendimiento, la organización decidió que Sofía saliese expulsada del reality esa misma noche. "Sofía, esto para mi no es nada agradable, todos habeis perdido los nervios y no habeis estado en general a la altura. Hay cosas que suponen traspasar la línea. La organización no tiene más remedio que expulsarte", le comunicaba.

La expulsada, lejos de afligirse, se disculpó con el programa aunque no paró de referirse a su compañero en todo momento. Dijo que "las cosas pasan por alto" y se despidió de todos sus compañeros, aunque se guardó el mensaje final para Frigenti: "Miguel, mucha suerte, campeón".

Sofía estará en el plató de Secret Story el próximo jueves 30 de septiembre, y seguramente hablará más al respecto. Eso sí, queda pendiente descubrir su secreto ahora que no forma parte del reality de Mediaset.