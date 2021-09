‘Secret Story’: Emmy Russ relató su dramática historia personal que le ha llevado a vivir de la TV

Secret Story pide cada semana que uno de sus concursantes dibuje la línea de su vida y relate los pasajes que más le han marcado.

Este martes le tocó el turno a Emmy Russ, de la que poco sabemos hasta ahora. Sin embargo, al explicar sus oscuras vivencias, el plató se quedó en silencio y con el corazón encogido:

"La separación de mis padres fue un momento muy duro en mi vida. Tenía 15 años. Mi padre tenía un carácter muy difícil, pegaba a mi madre, a veces también a nosotros", empezó recordando sobre su adolescencia presenciando malos tratos.

"Mi madre decidió dejarlo, la familia se destrozó y me quedé sin padre. No quería saber de nosotros. Empezó un juicio muy largo, porque yo era menor de edad. Mi padre no me quería, solo quería que mi madre le pagara dinero. Mi madre ganó el juicio y nunca he vuelto a saber de él. He intentado contactar con él varias veces pero no le valía nada. Me falta mucho una figura masculina por eso deseo mucho una relación estable", lamentó demostrando una gran herida aún sin curar.

Seguidamente, explicó cómo fue su traslado a España: "Nos mudamos a Alicante, dejé el colegio porque me daba miedo no hablar español". Una decisión que marcó otro punto de inflexión: "Empezó un bajón grande con la relación con mi madre, no sabía qué hacer con mi vida y cometí muchos errores. Me portaba mal, conmigo misma, no me cuidaba, salía de fiesta. Me separé de ella, viví un horror, estaba totalmente sola. Fue el peor momento de mi vida".

Emmy, sobre su madre: "Hasta el día de hoy tengo que decir que es una cicatriz para siempre. Me hizo mucho daño, me hizo algo que me va a afectar toda mi vida" #SecretCuentaAtrás3 pic.twitter.com/680AFrTXul — Secret Story España (@SecretStory_es) September 28, 2021

En ese momento, repitió varias veces que no podía contar lo que era aquella cicatriz que siempre llevará en el corazón, como ella misma señaló. Pero muchos entendieron que se trataba del secreto que aún nadie ha adivinado: "Viví en un centro de menores porque mi madre me abandonó".

Una vez se perdonaron, cumplió la mayoría de edad: "Con 18 años tuve mi primer novio que era mucho mayor que yo. Él tenía 37 años pero se convirtió en una relación muy tóxica. Me sentía atrapada pero no quería salir porque no tenía gente fuera que me quisiera. Llegó un momento que nos pegábamos en discusiones".

Su segundo pareja importante llegó después: "Encontré un nuevo chico, me enamoré de locos pero duró poco porque no me quería como le quería yo. Me dejó dos días después de firmar el piso y fue un bajón muy grave".

Finalmente, Sobera le preguntó si había algo bueno en su vida y ella señaló que la actualidad: "Ahora me va mejor que nunca, soy la persona que decido lo que hago. Estoy contenta con mi trabajo, con mi madre y puede sentirse orgullosa".