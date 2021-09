‘Secret Story’: Adara Molinero pone en jaque la relación de Miguel Frigenti con Luca y Cristina

Adara Molinero estará una semana (en principio) dentro de Secret Story. Y lo estará en calidad de Diosa para contribuir en la prueba semanal. Su llegada ha supuesto un estallido en la relación de Miguel Frigenti con Luca Onestini y Cristina Porta con los que ella tenía cuentas que saldar.

Tras discutir duramente con Gianmarco, una vez más, se centró en los concursantes de la casa. Su primer encuentro se produjo con el italiano, hermano del que fue su amor dentro de Gran Hermano y con el que no tuvo un final feliz. La cara de Luca, al verla, lo decía todo. No fue un momento cómodo para él, aunque supo mantener la calma.

A la ex de Gianmarco le costaba hilar frases, era evidente su nerviosismo, pero eso no le impidió darle las gracias por su recibimiento, se lo esperaba mucho peor. Eso sí le dejó claro lo que pensaba de su concurso: “Estás repitiendo el mismo patrón que tu hermano. Estás jugando con Emmy, la das esperanza, luego vas con Cristina, juegas con ella…”.

De vueltas con Gianmarco

Ante estas palabras a Luca le salió preguntar si de verdad creía que Gianmarco había jugado con ella y si no creía que sus sentimientos eran verdaderos, a lo que Adara contestó que sí había jugado con ella y que no creía que sus sentimientos fueran reales.

“Al final puede salir una cosa bien o una cosa mal, pero esto no significa que antes no hubiera sentimientos”, le respondió Luca. De nuevo volvieron a entrar en bucle sobre cómo fue la separación entre ambos y las dos versiones que hay sobre ese momento.

“Yo tenía una situación muy complicada fuera y aposté todo por él. Rompí una familia y él a la mínima cogió las maletas y se fue a Italia. Eso lo he vivido yo”, explicó Adara. Y hasta ahí su discusión por el momento. Había más cuentas que saldar.

Dos mujeres enfrentadas

La siguiente en encontrarse con la Diosa fue Cristina Porta. Su encuentro tampoco fue fácil. La periodista parecía contenta con el encuentro, pero no sabía lo que le esperaba.

“No me está gustando nada cómo te estás comportando en ocasiones con Miguel: tu forma de hablarle con prepotencia, un día discutisteis en la cocina y le levantaste la voz… Creo que cuando tienes cariño por una persona, esas formas no son las adecuadas”, le dijo Adara ante su sorpresa.

“Yo quiero muchísimo a Miguel y cuando hace las cosas mal se lo digo siempre como amiga, como lo hago con mis amigas. Él también me dice las cosas que hago mal y no ha sido nunca una discusión, simplemente, a veces, creo que hace cosas mal. A lo mejor se lo digo de mala manera porque cuando me enfado tengo un tono, a veces, imperativo, pero siempre es por su bien y él lo sabe. Le quiero un montón y siempre le digo que tiene que ser él mismo”, se defendió la aludida.

“Amigas como tú no las quiero ni de lejos”, le dijo antes de ponerse a discutir sobre las críticas que había hecho Cristina sobre el Deluxe en el que Adara habló de las intimidades de Gianmarco. Un programa por el que acabó pidiendo disculpas tras reconocer que no estuvo acertada.

Cristina se fue a reunir con Luca al vestidor desde donde vieron el siguiente encuentro, el de Adara con Miguel Frigenti, su amigo.

Encuentro de amigos

Tras un momento de gran efusividad nada más encontrarse, llegó el momento de las opiniones. Adara criticó a los que son los dos grandes apoyos de Miguel en la casa.

“Hay ocasiones en las que no me está gustando cómo te está tratando Cristina. Tenéis ahí un tira y afloja que puede acabar muy mal. Yo por tu parte lo entiendo porque hay veces que te da cada contestación que yo me quedo loca. Por otro lado, me gustaría decirte que disfrutaras más el concurso porque esto es único, se vive una vez en la vida”, le dijo como consejo.

Y Miguel, que no es de callarse, le respondió: “Con lo que me has dicho de Cristina, sí que es verdad que ayer tuvimos nuestro primer desencuentro, pero no creo que me esté tratando mal. Creo que aquí somos uña y carne. Sí que es verdad que a veces, en sus formas, es como yo y a veces se nos va la pinza, pero creo que su cariño hacia mí es leal y por mi parte también. Acepto tu opinión. Me encanta que esta semana estés aquí. Me lo quiero pasar de puta madre y quiero que te hagas amiga de Cristina y que lo vivamos a tope con la pasión que tú has vivido esto que sabemos que lo he defendido siempre y eres lo puto más”.

No solo hablaron de Cristina, también lo hicieron de Luca y una vez más, Miguel dio la cara por sus nuevos amigos. “Es verdad que cuando vi que Luca entraba me daba mucha pereza su fichaje porque tenía prejuicios. Aquí he conectado mucho con él y me ha demostrado que es un buen amigo y quiero seguir viviéndolo así. Eso no quita para que yo por Adara tenga una adoración que no va a desaparecer, pero quiero separar relaciones y vivir libre en ese sentido”, manifestó.

Luego le tocó reencontrarse con ellos, que habían sido testigos de sus palabras, y comprobado el enfado generalizado les dio un consejo: “Esta situación requiere madurez y no volverse loco”.

Veremos si la entrada de Adara no acaba poniendo en jaque la amistad entre Miguel, Cristina y Luca.