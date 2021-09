‘Sálvame’ dispuesto a explotar este otoño la trama del torero desleal desvela la inicial de su nombre

El equipo de Sálvame lleva un tiempo dando vueltas a la trama del torero casado que podría haber sido desleal con su mujer acudiendo a una casa de lucecitas, el eufemismo con el que hablan en el programa de locales donde se ejerce la prostitución.

Ya en agosto, Kiko Hernández hablaba de un bombazo en este sentido, aunque no desvelaba nada más en aquel momento. Ahora, han vuelto a retomar esa trama y está dando mucho de sí. Lo último ha sido desvelar la inicial del nombre de este torero: J.

Nada más desvelarla, Jorge Javier Vázquez se ha dirigido a Belén Esteban. “A mí nada me toca de torero, o sea, que quien sea, lo siento por la familia y por la mujer porque sé el daño que se podría hacer, pero me da exactamente igual”, contestaba.

Especulaciones

Reconocía que conoce a varios toreros cuyo nombre empieza con esta inicial. “Hay bastantes más de cinco de primera línea”, reconocía Kiko Matamoros, “es un señor que puede estar vivo y no estar en activo, así que, podemos irnos a la docena como poco”.

Matamoros reconocía que sabe de quién están hablando porque “se ha puesto en contacto conmigo una persona a la que le ha solicitado servicios este señor”. El colaborador cree que el círculo se estrecha cuando se habla de homosexualidad porque en este terreno, hay varios toreros sobre los que se ha cuestionado su condición.

En ese punto, Jorge Javier aseguró que hay toreros que nunca dirías que son homosexuales y lo son, “y lo sé porque han estado con amigos míos. Hay dos que sorprenderían mucho, por lo menos dos, con los que mis amigos han estado, y que están casados”.

Parece que hay muchos toreros que andan nerviosos con esta información. De hecho, el programa reconoció que nada más sacar la información recibió la llamada de media docena de toreros. Lo mismo ocurría tras desvelar la inicial de su nombre. “En la casa del torero se está produciendo una auténtica guerra civil”, aseguraba el presentador. Hasta seis llamadas se han recibido desde Cádiz preguntando si era él.

El testimonio de la madame

En el último programa se pudo escuchar el testimonio de una madame que le había recibido en su local. “Este torero no iba no solo, él no iba con amigos. Él venía ya con una idea explícita de lo que buscaba, de hecho, unas cosas muy marcadas: mulata, brasileña, pelo rizado, exuberante. Prototipo. No fue solo una vez. Él era semana sí, semana, no”, aseguraba.

Parece ser que sus visitas al local de lucecitas coincidían con sus corridas en la plaza. Ha dado detalles hasta de lo que se gastaba: “Sin son tres horas más una botella de cava, se gastaba entre 1000 y 1200 euros. Es un hombre generoso, independientemente a lo que pueda pagar por el servicio era de dejar buenas propinas”.

Tiene pinta de que va a ser la gran trama de este otoño. Veremos si el asunto del torero le ayuda al programa a ir recuperando sus audiencias.