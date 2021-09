Chenoa luce un anillo que levanta sospechas y algunos se preguntan si ya se ha casado

El 14 de junio de 2020 Chenoa se iba a casar con Miguel Sánchez Encinas. Ya se habían decidido, pero la pandemia, truncó todos sus planes. La cantante prefería aplazar el evento y casarse cuando no hubiera tantas restricciones y las mascarillas no fueran un complemento más de los estilismos.

De momento, no se conoce nueva fecha para dar el ‘sí, quiero’, aunque tras ver una de sus últimas fotos, algunos han dado por hecho que ese día ya ha tenido lugar.

Todo comenzó cuando la cantante publicó una foto de su mano en la que podíamos ver el anillo de pedida junto a otro anillo nuevo que despertó las alarmas. “What!???? Is that right! Felicidades cariño. ❤️❤️❤️”, comentaba María Bravo.

Sospechas de boda

Y no era la única que daba por sentado que Chenoa podía haberse casado. Mientras algunos seguidores se preguntaban si ya había habido boda, otros ya lo daban por sentado y le mandaban sus felicitaciones.

Esos dos anillos 💍🤔.. Mi bella @chenoa, acaso usted y su amado ❤️❤️❤️ completaron su unión..??.. Bellezaaaa

😍😮te has casado ya

Ya te has casado Chenoa???

💍💍💍👰👰👰👰👏👏👏👏👏

💍👑🎂🥂felicidades princesa te lo mereces 👏❤️❤️

La revista Hola! se ha puesto en contacto con ella para saber si había habido boda o no y ella no ha dudado: “Nooooo! Solo es mi anillo de pedida y el otro es de mi segundo aniversario de este año". Dudas aclaradas.

Lo que está claro y como le comentan la mayoría de sus seguidores, tiene cara de felicidad. Y cuando una se encuentra así, no le hacen falta muchos maquillajes ni filtros y está claro, por otra de las imágenes que ha publicado, que es su caso.

De momento parece que no ha habido boda, pero los planes siguen ahí. Seguro que anunciará la fecha cuando la tenga clara.