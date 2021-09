Chenoa recupera su look del casting de 'OT' y confirma que mejora con los años

Una vez más Chenoa ha llegado a Instagram dispuesta a poner la red social patas arriba y es que, tal y como ha demostrado en otras muchas ocasiones, a la cantante tan solo le hace falta subir una foto suya para revolucionar por completo la plataforma. En esta ocasión y con la llegada de las primeras lluvias otoñales, la intérprete de Todo irá bien se ha planteado hacer ya el cambio de armario pero, entre medias, ha compartido con sus seguidores dos fotos con las que ha dejado a todos con la boca abierta.

Sobre un fondo blanco y con el pelo en textura húmeda, Chenoa posa en la publicación con un crop top rojo con el que ha causado sensación, unos vaqueros y unos zapatos a juego con la camiseta. Demostrando que los pantalones de tiro bajo vuelven a intentar hacerse un hueco en las tendencias con fuerza (por mucho que disguste la idea a muchas), la cantante ha lucido tipazo con un vientre totalmente plano que no duda en lucir, fruto de sus sesiones de entrenamiento. Y es que, Chenoa se lo ha currado, solo hace falta recordar las sesiones de entrenamiento tabata que compartió con sus fans.

¿El resultado? Todos coinciden en lo mismo: la cantante mejora con el paso del tiempo, como los buenos vinos. Así se lo hacía saber Paula Echevarría, que comentaba esto en su post: “Lauryyyyy estás más cañona ahora que hace 20 años”, junto a emojis de corazones y fuego. Comentario al que se unían los piropos de Rosa López: “Brutal leona!!!” o de Lidia San José: “Como se decía en mi pueblo: estás más buena que el pan de pico, amiga”, entre otros muchos comentarios llenos de halagos hacia la cantante.

Chenoa, todo al rojo con el mismo modelito con el que se presentó a 'OT 1'

Pero si algo ha quedado claro con la última fotografía de Chenoa es, más allá de que está estupenda, que a los fans de la cantante no hay ni un solo detalle que se les pase por alto. Han sido ellos quienes se han dado cuenta de que la ropa que lleva la cantante en las últimas fotos es prácticamente la misma que la que lució en su primer casting de Operación Triunfo, ¡hace 20 años!

Pues no me acordaba,pero sí tenéis razón .Así hice el casting hace 20 años...🙈 soy fan del rojo pasión.❤ pic.twitter.com/TIh8xsePpP — Chenoa (@Chenoa) September 14, 2021

“Pues no me acordaba, pero sí tenéis razón. Así hice el casting hace 20 años... soy fan del rojo pasión”, escribía Chenoa junto a las pruebas gráficas que demuestran dos cosas: por un lado, que la cantante tiene el don de la eterna juventud y, por el otro, que no cabe duda de que las modas vuelven.