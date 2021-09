Kiko Rivera vuelve a Cantora por la muerte de su abuela: “Le daré un abrazo a mi madre”

Este miércoles, 29 de septiembre, ha fallecido Ana María Martín Villegas, más conocida mediáticamente como Doña Ana. La madre de Isabel Pantoja ha muerto en Cantora a los noventa años, la finca familiar donde ha vivido recluida desde hace años.

La matriarca de la familia ha fallecido cuando gran parte de su famiia se encontraba en La Graciosa, la isla canaria donde Anabel Pantoja iba a celebrar este viernes, 1 de octubre, su boda junto a Omar Sánchez que finalmente ha sido cancelada. Entre ellos se contraba Kiko Rivera.

El DJ se ha despedido en redes sociales de su abuela, dedicándole unas preciosas palabras a su abuela: "Se ha muerto mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares".

Kiko Rivera viaja a Cantora

El DJ está enfrentado a su madre, Isabel Pantoja, desde hace meses por la herencia de Cantora. Madre e hijo han protagonizado uno de los enfrentamientos mediáticos más famosos del corazón de los últimos años.

A pesar de eso, Kiko Rivera ha asegurado en un audio que ha enviado a Sálvame que quiere dejar de lado los conflictos familiares por un tiempo para poder despedirse de su abuela en condiciones:

"He tomado la decisión. A mí se me ha muerto mi abuela, pero a mi madre se le ha muerto su madre. Por lo tanto yo voy a ir a Cantora, independientemente de que esté incinerada o no. Allí voy a estar. Si me dejan pasar le daré un abrazo a mi madre y me iré. Si no me dejan pasar, me iré igualmente. Es el momento de apartar ciertas cosas y tirar para alante".

De este modo, Kiko Rivera ha segurado que se acercará a la finca familiar para poder, de algún modo, apoyar a su madre. Tendremos que esperar para saber si su tío Agustín e Isabel Pantoja, quienes viven actualmente en la finca, le dejan pasar.