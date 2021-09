Úrsula Corberó se une a un grupo de mujeres de fama internacional en la última campaña de Loewe

Jonathan Anderson, el director creativo de Loewe ha dado la vuelta al mundo junto al fotógrafo Juergen Teller y ha visitado Los Ángeles, Londres, Nueva York, Seúl, París, Shanghai, Madrid o Barcelona para cerrar sesiones con destacadas mujeres que forman parte de su última campaña, la que ha recuperado un bolso icónico de la firma, el Amazona.

Una pieza que se diseñó en 1975 y que, desde entonces, se ha ido reinterpretando a lo largo de las décadas. Este otoño-invierno 2021 forma parte de la nueva colección de Loewe que ha fichado a muchos rostros reconocidos para apoyar el lanzamiento.

Gillian Anderson, Justin Vivian Bond, Jamie Clayton, Tracee Ellis Ross, Anthea Hamilton, HyunA, Susanna Moore, Mika Schneider, Arca o Liu Wen, son algunas de estas mujeres que se han sumado a la campaña.

Y como lo de los bolsos ya no es sólo cosa de mujeres, también nos encontramos con un hombre en esta campaña: Nabhaan Rizwaan.

El Amazona de Úrsula Corberó

Aunque el rostro que más nos han llamado la atención a nosotros es el de Úrsula Corberó. Ya sabíamos que formaba parte de esta campaña porque el pasado marzo ya la vimos posar con este bolso, pero ahora hemos visto las fotos que ha hecho Anderson para el lanzamiento.

El suyo es un bolso de suave napa de ternera y con tejido tridimensional de Anagram Jacquard que conserva un estilo clásico, perfectamente adaptable a un look más atrevido y arriesgado como suelen ser los de Úrsula.

Esta nueva colección presenta tres tamaños diferentes de bolso y una nueva forma cuadrada para todos aquellos que prefieren algo más pequeño.

“Proud to be part of @LOEWE ‘s new campaign shot by Juergen Teller celebrating the return of the Amazona bag ✨”, escribía la actriz junto a una de las imágenes de su sesión. Está claro que este bolso va a entrar en el armario de muchas personas.