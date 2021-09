Shakira narra su encuentro con dos jabalíes en Barcelona: “¡Me han atacado y me enfrenté a ellos!”

Shakira ha vivido un episodio que difícilmente podrá olvidar. Una tarde cualquiera de septiembre haciendo ejercicio en un parque de Barcelona se ha convertido en algo realmente peligroso: se ha encontrado con dos jabalíes.

Así lo ha narrado en las stories de su cuenta oficial de Instagram una vez se encontraba sana y salva en su domicilio. Eso sí, su mochila no tuvo la misma suerte que ella, pero no cabe duda de que eso es lo de menos.

"¡Miren como me han dejado el bolso dos jabalies que me han atacao en el parque!", dijo la artista colombiana. "Se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono y al final me lo han dejado...", afirmó mientras mostraba el evidente deterioro que había sufrido su mochila.

Además, contó la historia con Milán como testigo, uno de los hijos que tiene con el futbolista del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué: "Milan, di la verdad, cómo tu mami se enfrentaba a los jabalies". Y es que, como hemos visto, la cantante consiguió recuperar lo que los animales le habían cogido.

Las stories de Shakira y su encuentro con dos jabalíes / Instagram de Shakira

Como subió este contenido a las stories, ya no está disponible pasadas ciertas horas. No obstante, en las fotos anteriores vemos fragmentos de lo que ha relatado: así ha quedado su mochila y esos eran los jabalíes con los que se topó.

Lástima que no podamos volver a visionar este incidente, ya que la artista incluyó en el vídeo que subió la emblemática banda sonora de El Hombre y la Tierra, el histórico programa de Félix Rodríguez de la Fuente que marcó a toda una generación.

Encuentros con animales aparte, Shakira ha vuelto a la música este verano de 2021 por todo lo alto. De la mano de su correspondiente videoclip, la reina del pop latino se convierte en surfera en Don't Wait Up. Esto no debe sorprendernos, porque ya nos ha demostrado más de una vez que se está convirtiendo en toda una profesional de este deporte acuático.