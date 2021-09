La periodista María Casado comparte la primera foto con su novia Martina diRosso y el amor que siente por ella

María Casado en uno de los rostros más conocidos de la televisión que asociamos a los informativos. Tras muchos años en distintos programas de TVE, finalmente, salió de la casa y se fue a trabajar con Antonio Banderas a su productora y se trasladó a Málaga.

También es la presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Vamos, que profesionalmente no puede quejarse porque a sus 43 años tiene más que demostrado su talento.

Y parece que en lo que a vida personal se refiere, tampoco puede quejarse. Y no nos referimos a su matrimonio con Guiomar Roglán que no duró más de un año. Tampoco a sus relaciones con Toñi Moreno o Natalia Martos. No, la periodista está enamorada de Cristina Márquez, más conocida en el mundillo artístico como Martina diRosso. Este mismo año la periodista y la cantante comenzaban una relación que confirmaban oficialmente en el Starlite Festival de Marbella.

Declaración de amor

Precisamente una fotografía de ese momento es el que acaba de publicar María para felicitarla por un premio que acaban de darle y, ya de paso, expresar el amor que siente hacia ella.

“Orgullosa de ti… Te quiero ❤️ @martinadirosso Segundo premio del #MálagaCreaRock2021 ✨#Málaga”, escribía junto a la imagen. Un premio que la galardonada también ha querido celebrar con mucho sentido del humor.

“Segundo premio en el #malagacrearock2021 ...¡wow! A mí... que lo único que me ha tocado en 32 años ha sido la devolución de un décimo de lotería 🤓 Me siento profundamente afortunada de cada decisión, cada peldaño y cada aprendizaje en este camino que solo acaba de empezar. He aprendido a soñar despierta, y se ha cumplido. No hubiera sido posible sin mi familia, que estáis ahí siempre… ya sea aportando la calidad humana, musical o de apoyo incondicional. ¡Os quiero y requiero! @mrlndr @lucia.medher @luciamedher.coach @mariacasado78 @thecharliebaez @_gmr_ @pbxbeatbox @singtothescabs ¿Vamos a por más aventuras? ¡Espero que sí!”, escribía en sus redes.

Ante estas palabras su chica, Casado, no podía más que contestar con un “love uuuuu ❤️”.