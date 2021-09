La foto de Sweet California en Bet on me que nunca imaginaste que verías

Hace una semana Sweet California confirmaba a todxs sus seguidorxs el futuro estreno de su nueva propuesta musical: Bet on me. Lo que nadie podía imaginar entonces es que el trío tenía preparada una propuesta audiovisual tan arriesgada como impactante. Porque si en su anterior single los guiños y las referencias nos llevaron a Vis a Vis, con su nueva canción no podemos dejar de pensar en CSI.

Porque Alba Reig, Tamy Nsue y Sonia Gómez han presentado el cartel del videoclip al más puro estilo cinematográfico con una imagen que nunca pensamos que veríamos. ¿Promoción con el trío sobre una mesa de autopsias? ¡OMG! La girlband lo ha hecho posible y la primera fotografía es de lo más impactante que hemos visto últimamente.

Sweet California se ha puesto en las manos del realizador Mario Ruiz. Y una intensa sesión de maquillaje ha hecho el resto de esta brutal imagen en el que las intérpretes lucen un blanco cadavérico de lo más creíble y realista que a más de uno le ha dado el susto de sus vidas.

"El susto que me he llevado con las fotos de arriba no es ni medio normal", "Qué mal rollo las fotos de arriba LPM", "no supero esta foto es que tiene tanto poder" o "como en la primera foto vamos a estar nosotros después de escuchar el hitazo y ver el videoclip" fueron algunos de los comentarios más aplaudidos tras el estreno de la portada.

En menos de 24 horas podréis ver el videoclip de BET ON ME

mañana a las 18.00 💀👩🏻‍⚕️👩🏽‍⚕️👩🏼‍⚕️ pic.twitter.com/gmPbMx5fHP — Sweet California (@SweetCalifornia) September 29, 2021

Desde hace unos días hemos entrado en la estación del año en la que prometieron publicar su nuevo disco de estudio: "No podemos desvelar mucho, un poquito sí porque eres tú y te queremos mucho. Estamos grabando el disco, va por la mitad, no voy a dar fecha, pero sí estación: Otoño".

La portada de Bet on me ha dejado claro que Sweet California sigue apostando por ese perfil más maduro del que ya nos hablaron hace unas semanas: "Somos muy jóvenes, pero queríamos salirnos de unos círculos un poco más infantiles. Nos espera una época más creíble, más acorde a nuestra edad ya, van pasando los años y gracias a la pandemia, en cierto modo, pudimos parar y pensar qué vamos a hacer la vuelta. La verdad es que las críticas de Whisper están siendo increíbles, es un camino que está muy claro por dónde va a ir, así que os espera traya".

Ahora sólo queda esperar para disfrutar de su nueva apuesta musical y de un sorprendente videoclip que va a causar un gran impacto. ¿Qué os parece la portada?