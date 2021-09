Sweet California anuncia nueva canción: Bet on me

La nueva etapa musical de Sweet California en el que la girlband está buscando un sonido de madurez dentro de su carrera discográfica sigue avanzando a base de estrenos. Hace unas semanas pudimos disfrutar de Whisper, un tema en el que reivindicaron su poder y su fuerza a lo Vis a vis, y este próximo 30 de septiembre se estrenará Bet on me.

Una nueva canción con la que el trío femenino sigue buscando cosechar prolongar el éxito de su anterior hit. De momento no se conocen demasiados detalles de este esperado nuevo sencillo que apuesta por una estética de lo más retro en su anuncio.

Un aire ochentero con luces de neón azules y rosas que nos recuerda a icónicos títulos como Tron o Miami Vice aunque ese triángulo tras Bet on me es inconfundible para los amantes de la música que recordarán al Dark side of the moon de Pink Floyd.

Más allá de las impresiones individuales que a cada uno de los seguidores de Sweet California le traiga a la memoria la portada de este anuncio de Alba Reig, Tamy Nsue y Sonia Gómez ha disparado la expectación sobre cuál y cómo será la apuesta sonora de Sweet California tras Whisper, una propuesta más dance de lo que nos tenían acostumbrado.

"Somos muy jóvenes, pero queríamos salirnos de unos círculos un poco más infantiles. Nos espera una época más creíble, más acorde a nuestra edad ya, van pasando los años y gracias a la pandemia, en cierto modo, pudimos parar y pensar qué vamos a hacer la vuelta. La verdad es que las críticas de Whisper están siendo increíbles, es un camino que está muy claro por dónde va a ir, así que os espera traya" nos explicaba el trío hace unas semanas.

Desde hace unos días hemos entrado en la estación del año en la que prometieron publicar su nuevo disco de estudio: "No podemos desvelar mucho, un poquito sí porque eres tú y te queremos mucho. Estamos grabando el disco, va por la mitad, no voy a dar fecha, pero sí estación: Otoño".

Ahora sólo queda esperar para disfrutar de su nueva apuesta musical y conocer los detalles que quedan pendientes de conocerse: fecha de lanzamiento, título del álbum, posibles colaboraciones, listado definitiva de canciones... "Tenemos un disco donde el 90% de las canciones están hechas por mujeres, compuestas y producidas por ellas" nos contó Sweet California.