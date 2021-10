La decapitación de Dani Martín en directo en ‘El Hormiguero’ cumple 10 años

Uno de los clásicos elementos de El Hormiguero es la magia. Ella es la protagonista de una sección por la que han pasado nombres como Luis Piedrahita, Jandro o Yunke. Estos dos últimos fueron los causantes de la decapitación de Dani Martín en directo, hace ahora 10 años.

Y es que, este mes de octubre de 2021, se cumple una década del que probablemente ha sido el episodio más polémico del programa en sus 16 temporadas de historia.

Aquel día 25 de este mes, el que liderara con su voz y presencia El Canto del Loco fue el invitado. Él se divirtió mucho, tal y como afirma la pegadiza frase del programa, a pesar de que su cabeza se separó de su cuerpo.

Evidentemente, esa macabra situación fue posible gracias al truco de los magos mencionados anteriormente. No obstante, la interpretación de Pablo Motos, Dani y compañía creó un efecto que para nada se esperaban. Puedes ver el momento a continuación (recuerda, es un truco de magia):

El día en el que una broma con @_danielmartin_ se convirtió en un shock nacional #ChiapellaEH pic.twitter.com/fGemlT9H0F — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 16, 2020

Trending topic a nivel mundial

Como ya avanzamos, las buenas dotes como actores de los que participaron en aquello propiciaron un efecto que nadie quería. "¿Cómo estás, Dani?", preguntaba Pablo Motos al artista. "Estoy mal", contestó este.

Después, llegó el instante en el que la guillotina hacía su trabajo. Cayó la cabeza del músico y, aunque era obvio que eso no había sucedido, el "realismo" de las imágenes causaron un impacto brutal. Además, el hecho de que inmediatamente después fueran a publicidad y a la vuelta solo se viera a Pablo Motos diciendo "hubo un fallo, mañana lo explicamos" creó un revuelo mayor.

El nombre de Dani Martín se coló en el puesto cinco de los trending topic de Twitter a nivel mundial y alguien puso su muerte en Wikipedia. Y es que mucha gente creía que eso había sucedido, mientras que otra pensaba que las imágenes mostradas incluían una explicidad desmesurada. "No hizo p*** gracia" o "mi madre dejó de ver el programa durante una temporada" son algunos de los comentarios que aún se pueden leer hoy.

El programa tuvo que disculparse

La broma se les fue de las manos, de eso no cabía duda. Por lo tanto, no le quedó más remedio al programa y a la productora que pedir perdón. Esta última, 7yAcción, dijo lo siguiente: "Intentamos, una noche más, sorprender y entretener a nuestra audiencia. Aprovechando que tenemos a dos de los mejores magos de España, y que Dani Martín siempre se presta a colaborar con nosotros, quisimos rescatar el espíritu de la magia, cuando el truco no se resuelve y la duda flota en el ambiente".

"Decapitamos a Dani Martin y no quisimos resolver el 'truco'. En todo momento contamos con que el contexto de humor de 'El hormiguero' despejaría cualquier duda al respecto, como en anteriores ocasiones ha ocurrido. Pero la explosión que se generó en las redes sociales sorprendió a propios y a extraños".

"Lamentamos profundamente el mal rato que hayamos podido ocasionar tanto a Dani Martin, como a sus fans y a nuestros espectadores de Antena 3. En ningún momento quisimos generar una situación incómoda a nadie", concluyeron.