‘Secret Story’: Cristina Porta y Sandra Pica dan su versión sobre el futbolista que les une

Anoche no fue buena para Cristina Porta. Cuando la llamaron al Cubo y vio aparecer a Sandra Pica se dio cuenta de que su amigo y gran apoyo en la casa, Miguel Frigenti había sido el expulsado de la semana en Secret Story. Primer golpe duro, pero encima, le tocaba enfrentarse con su compañera por unos comentarios que había hecho sobre ella y su pasado con Borja Mayoral, el futbolista con el que estuvo saliendo un tiempo y con el que la prensa del corazón relacionó a Sandra este pasado verano.

Se llegaron a publicar unas fotografías de ambos disfrutando de la playa, compartiendo barco y moto de agua. Antes de entrar en materia, Cristina dejó claro lo mucho que va a echar de menos a Frigenti porque en tan solo tres semanas ha logrado quererle mucho y han estado pegados constantemente, hasta para ir al baño.

Juntas vieron un vídeo en el que Cristina daba su versión sobre por qué Sandra se llevaba mal con ella. En las imágenes veíamos a la periodista deportiva cómo le explicaba a Luca Onestini su versión sobre lo sucedido este verano, un año después de que ella lo hubiera dejado con su ex, y salieran fotos de Sandra y Borja en Ibiza. En principio pensaron que se trataba de Jesé Rodríguez, el de Aurah Ruiz, le explicó.

Comparando rupturas

Cuando Luca supo que en las fotos no había besos se preguntó si podían ser solo amigos. Cristina le aclaró que Borja tenía novia, y que algunos se pensaron que todavía seguía con ella. Ahí se empezó a hablar de la guerra Sandra Pica y Cristina Porta. “Yo sí sé cosas de por qué acabó su relación, que yo lo habré hecho mal, pero yo creo que lo suyo es peor”, les contaba Sandra a sus compañeros dentro de la casa.

Cristina aseguraba que estuvo a punto de preguntar qué cosas eran esas que sabía de ella, pero no lo hizo porque no quería meter por medio a su ex, “yo le respeto, no quiero que salga aquí su nombre”.

Tras ver el vídeo Sandra Pica tuvo que confirmar que su compañera había estado muy acertada con lo que había dicho, que efectivamente salieron esas fotografías y también vídeos en los que se veía que eran 12 personas en el barco, entre ellas, la novia del futbolista.

“Mi enemistad con Cristina no va por ahí, todo lo contrario, ella hay días que se me ha acercado, trabaja o ha trabajado donde está mi hermana, hemos podido hablar, pero luego, llega la gala…”, y antes de seguir Jorge Javier Vázquez la interrumpió para recordarle que había dicho que su ruptura fue peor que la suya.

“Pasado tenemos todos, pero después de esa conversación digo, yo no soy así, y jamás sacaría nada y ya no solamente por ella, porque no le iría a hacer daño con eso, sino por su ex pareja que es un chico genial que es ajeno a esto”, aseguró Sandra.

Ambas negaron que el futbolista fuera el causante de su mala relación. “Para mí Cristina es una persona con la que se puede hablar como ahora, que hemos estado tranquilas, pero luego hay momentos, y se lo digo siempre, en el que ella llega un punto en el que saca, para mí, una soberbia y una prepotencia y unos aires de superioridad que es lo que me aleja de ella”, explicaba Sandra.

Veremos si ahora que lo del futbolista está aclarado y que Miguel Frigenti ya no está en la casa, la relación entre ellas cambia un poco. Aunque parece complicado.