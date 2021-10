Gloria Estefan deja al mundo conmocionado tras confesar que sufrió abusos sexuales cuando era una niña

"El 93% de niños abusados conocen y confían en quienes les abusan, y yo lo sé, porque yo fui una de ellos”. Con esta confesión Gloria Estefan dejaba al mundo conmocionado. Unas palabras que los productores de Red Table Talk: The Estefans, no contaban. Les pilló de sorpresa como al resto de la gente que la estaba escuchando.

Se trata de la versión latina del formato que inauguró Jada Pinkett, la mujer de Will Smith que nos ha dejado muchas confesiones y temas interesantes a tratar como el de las relaciones abiertas que marca su matrimonio.

“Quise enfrentar y tocar este tema porque hablando de ello podemos ayudar a prevenir”, aseguró la cantante cubana que estaba acompañada en el programa por su hija Emily Estefan y su sobrina, Lili Estefan. El episodio, que se emite por Facebook Watch, trataba sobre las traiciones por adultos de confianza.

Una historia de abusos

Aseguró que el abusador era alguien de la familia, pero no cercana. Todo empezó cuando su madre decidió apuntarla a clases de música. “Tenía una posición de poder. Mi madre me había inscrito en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle lo talentosa que yo era y que necesitaba atención especial, y ella se sintió afortunada de que él estuviera enfocando ese tipo de atención en mí”, contaba.

“Le dije: ‘Esto no puede suceder, no puedes hacer esto’. Él dijo: ‘Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la mataré si le dices algo’”, recordó sobre las amenazas que recibió por parte de su profesor de música. Tenía solo 9 años, pero en todo momento tuvo claro que lo que estaba sucediendo no era culpa suya. “El me aterrorizó. Yo sabía que él estaba loco y en ningún momento pensé que esto estaba pasando por mí. Yo sabía que él estaba mal y por eso le creí cuando me dijo que le haría daño a mi madre”, confesó.

La situación le generó tal ansiedad que se le empezó a caer el pelo de manera preocupante. Pero su madre no sospechaba nada de lo que estaba ocurriendo. Hasta que un día decidió contárselo todo y llamó a la policía.

Llegó la denuncia

Le aconsejaran que no denunciara porque el trauma de tener que declarar y contar lo que estaba sucediendo en un juzgado iba a ser peor para ella. “Aún me siento horrible por eso, imaginando que podrían haber existido más víctimas”, expresó en el programa antes de añadir que efectivamente ocurrió. Más adelante se enteró de que este hombre también había abusado de su tía.

Cuando en los años 80 empezó a triunfar con Miami Sound Machine y su canción Conga se convirtió en un auténtico hit, esta persona, que era un reputado miembro de la comunidad, no dudó en criticar su música.

“Cuando tuvimos nuestro primer éxito con Conga, tuvo la osadía de escribir una carta al periódico ¡criticando mi música! En ese momento estaba tan enojada, que iba a contarlo todo, pero luego pensé, ‘todo mi éxito se va a volcar hacia él’. Es lo que hacen estos abusadores, te quitan tu propio poder”, admitía. Y no lo hizo, no lo contó en ese momento. Pero ahora no ha querido quedarse callada.