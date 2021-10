Nicki Nicole, Amaia, Elton John y Sweet California dan la bienvenida a octubre con sus nuevas canciones

Nos encantan los viernes. No solo porque llega el fin de semana, sino también porque podemos escuchar todos los temas que nuestros artistas favoritos han publicado durante el día y también los anteriores.

Septiembre llegó a su fin con lo nuevo de Karol G y Lola Índigo, entre otras. Pero ahora llega el turno de otro grupo de artistas que van a convertirse en tu banda sonora de la semana. ¡Dale al play!

Viernes 1 de octubre

Nicki Nicole - Parte De Mí. La argentina ha vuelto con una de sus canciones más personales y especiales. Se trata de una balada que rompe con los sonidos a los que nos tiene acostumbrados para regalarnos unos versos de lo más emotivos. "Es una canción muy especial para mí. Te diría que es la más especial que grabé hasta el día de hoy. Se la escribí a una persona que ya no está conmigo, y que me marcó muchísimo en mi vida", explica la artista.

Amaia - Yo Invito. La canción llegó por error el pasado jueves 30 de septiembre, pero lo importante es que llegó. La artista celebró su estreno irónicamente en redes sociales con un toque de humor. En Yo Invito suenan ritmos de pop alternativo con una letra que habla de una historia de desamor y de la liberación que trae con ella misma.

Elton John, Stevie Wonder - Finish Line. La leyenda del pop sigue compartiendo avances de su disco The Lockdown Sessions. Ahora le toca a su colaboración con el legendario Stevie Wonder, que sin duda marcará el repertorio del álbum. Cuenta con un estribillo en el que se escucha a un coro gospel, lo que convierte su escucha en una experiencia única. También con la voz de Wonder y su toque gospel.

Sweet California - Bet On Me. Sonia, Alba y Tamy están de vuelta también con un adelanto de su próximo disco. Esta vez han contado con el productor de artistas como Lady Gaga y Ava Max para su nuevo sencillo. Nos regalan un corte pop-dance electrónico en cuyo videoclip sacan su faceta más personal. De él nos han hablado en una entrevista con LOS40.

Sech, Daddy Yankee, J Balvin - Sal y Perrea. Si querías una buena dosis de perreo, el remix que trae Sech es tu mejor opción. Se alía con dos referentes de la escena de la música urbana para revivir uno de los mayores éxitos de su carrera. Y es que con semejantes artistas, nada puede salir mal. ¡A darlo todo!

Nathy Peluso - La Despedida. La argentina ha sorprendido con su propia versión del éxito de Daddy Yankee a través de Spotify. Con unos sonidos pop-dance, Nathy demuestra que para ella no existen retos imposibles.

Danny Ocean, Tini - Tú No Me Conoces. El venezolano y la argentina se unen en una canción de amor y demuestran que su fusión de voces puede convertirse en un auténtico vicio. Les acompaña una base que inmediatamente se mete en nuestras mentes y se queda ahí para siempre.

Kali Uchis, SZA - Fue Mejor. La palabra sensualidad es, sin duda, una de las que mejor definen a Kali Uchis. Y si además se une a SZA para lanzar su nuevo tema, esta sensualidad aumenta con creces. Ambas artistas nos deleitan con una canción de R&B y toques soul difíciles de ignorar.

Otros de los que nos deleitan con sus nuevos temas este viernes 1 de octubre son La La Love You y Delaporte con Big Bang, David Rees con Pánico, Marta Soto con Dirás, Julia Medina con su álbum Epicentro y María Peláe con Que Vengan A Por Mí.