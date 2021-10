Maluma: sus cambios de look más radicales que demuestran que se atreve con todo

Juan Luis Londoño Arias, más conocido por todos como Maluma es uno de los cantantes de reggaetón más populares y exitosos del planeta, pero no solo se le conoce por sus aptitudes musicales. El artista colombiano es todo un ícono de la moda y es muy frecuente ver en su Instagram cómo sigue las últimas tendencias. Algo que no se limita solo a la ropa, ya que, Maluma se ha atrevido con todo tipo de peinados y tenemos las pruebas.

"La moda siempre ha sido para mi una manera de expresar mi pensamiento y mis sentimientos, he sido criticado una y otra vez pero eso es lo menos que me importa… SOY FELIZ y esto no me lo quita nadie”, escribió el cantante colombiano en uno de sus post cuando asistió a la Semana de la moda de Milán.

Desde su estética inicial, en la que llevaba el pelo corto y de su tono castaño oscuro natural hasta el look que luce ahora, Maluma ha pasado por diferentes colores (muchos de ellos muy atrevidos, al más puro estilo Billie Eilish), melena larga, corta, mechas y hasta trenzas.

Maluma ha llevado tupé

Para recordar este look del cantante hay que remontarse al año 2017, pero queda en el recuerdo de todos los fans. Con su tono de pelo natural y ondulado hacia un lado, este peinado ha sido toda una tendencia durante mucho tiempo.

'Pretty boy, dirty boy' tenía el pelo largo

Maluma también se ha dejado crecer la melena para dar rienda suelta a su lado más salvaje, algo que también ha demostrado más de una vez incendiando Instagram con sus bailes más sensuales. Con el pelo largo y un tono rubio muy claro en las puntas, era muy frecuente ver lucir pelazo al cantante de Felices los 4 a principios de 2019.

Maluma se ha rapado el pelo en directo, aunque no lo recuerdes

Un cambio radical de look, concretamente rapado. Se convirtió en el peinado estrella de la cuarentena para muchos ante la imposibilidad de ir a la peluquería y Maluma no fue menos. Tanto que, ¡le rapó su madre!

El cantante también se ha atrevido con las trenzas

La versión más diferente y atrevida de Maluma probablemente sea esta: con la cabeza completamente peinada a base de trenzas, simulando la raya al lado y dejando entrever su cuero cabelludo. Un look acompañado por una barba de varios días que contrarresta con las gafas que luce en esta foto, que le dan un toque de lo más intelectual.

¿Pelo de colores? ¡Porque no!

Maluma no se ha echado para atrás a la hora de teñirse el pelo en ningún momento, pero ni siquiera cuando los tonos de los que estamos hablando se salen de la gama de los naturales y pasan a los más llamativos. Casi siempre acompañado de un corte de pelo bastante corto, sin llegar a ser rapado y bastante uniforma en toda la cabeza, el intérprete de Mala mía se ha atrevido con amarillo fosforito, azul turquesa (con el que dio la bienvenida al año 2021) y con rosa. De hecho, este último tono lo ha llevado en más de una ocasión.

Maluma también se ha sumado a la moda de la cresta

El peinado tipo “cresta”, es decir, con los laterales de la cabeza rapados casi al cero y la zona central con el pelo en una longitud media es una tendencia que pisa muy fuerte este año en las modas capilares masculinas. Maluma ha ido un paso más allá y, además de el corte de pelo, también se ha atrevido con otra de las modas del momento: el tinte en tonos blancos.