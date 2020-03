Maluma continúa con su rol de ícono de la moda

Que la relación de Maluma con el mundo de la moda es muy estrecha no es ningún secreto. Le hemos visto con múltiples y arriesgados looks, atreviéndose a lucir tacones sin ningún tipo de complejo. Apuestas que le han llevado incluso a subirse a la pasarela en la Semana de la Moda de Milán, ¡casi nada!

De hecho, hace tan solo unos días, él mismo compartía este contundente mensaje en uno de sus post de Instagram: "La moda siempre ha sido para mi una manera de expresar mi pensamiento y mis sentimientos, he sido criticado una y otra vez pero eso es lo menos que me importa… SOY FELIZ y esto no me lo quita nadie."

Pues como bien confesó en su canción 11PM, Dior es una de las firmas por las que el colombiano siente debilidad, entonando: Que conmigo tú te ves mejor / Que en mi carro tú te ves mejor / El cuarto huele a Christian Dior. Pues todo apunta a que la admiración es mutua, ya que la prestigiosa marca de moda ha confirmado que será la responsable del vestuario de Maluma durante su gira europea.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 20 Feb, 2020 a las 12:32 PST

Una colección acorde con todas las facetas del artista, yendo desde ropa deportiva hasta líneas más clásicas y elegantes. Lo que no sabemos es cuándo van a ver la luz todos sus nuevos conjuntos, ya que, el plan inicial era que los estrenase en el show previsto en Grecia que el cantante ha tenido que cancelar a causa de la crisis del coronavirus. Razón por la que también estamos pendientes de su paso por nuestro país, previsto para los días 28 y 29 de marzo en Barcelona y Madrid, respectivamente.

Aunque esto no es lo única que Maluma celebra dentro del mundo de la moda. Hace apenas una semana el de Medellín era noticia por haber sido seleccionado, nada más y nada menos que, por Calvin Klein para ser imagen de su nueva campaña de ropa interior. Estreno al que también se unía el rostro (y el cuerpo) de Lil Nas X junto a otros más veteranos con la marca como Justin Bieber o Kendall Jenner. Un paso en su carrera en el mundo de la moda que el colombiano celebraba con un vídeo junto a uno de los populares billboards de Nueva York diciendo: "NEW YORK! Quien va y se toma una foto allá?"

Un post que suscitó todo tipo de reacciones, algunas de lo más cómplices como la de J Balvin. Sin embargo, una vez más la brasileña Anitta ha sido quien ha dejado entrever que el intérprete de HP se encuentra entre sus favoritos con la más llamativa de las respuestas: "¿Solo sirve la foto si es con el Billboard? Y se voy a ti y la hago en persona? I'm confused."

Parece que Maluma Baby levanta pasiones más allá del mundo de la canción.