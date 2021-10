¿Vuelve realmente El Canto del Loco? Dani Martín se pronuncia sobre la verdad del regreso del grupo

El Canto del Loco nació en 1994 y desde entonces consiguió revolucionar la industria española a golpe de un pop rock macarra que conquistó a miles de fans al instante. Dani Martín, David Otero y Chema Ruiz fueron sumando premios, conciertos y una discografía que sigue sonando a día de hoy a una carrera totalmente estelar. Finalmente decidieron empezar sus carreras en solitario anunciando su separación en 2010… Aunque ahora algo podría traer una parte de ellos de vuelta.



Todo ha estallado a raíz de un vídeo de Dani Martín, en el que de la manera más sencilla posible da a entender que podrían reunirse después de 11 años. Algo que siempre ha resultado muy improbable, aunque después de los últimos reencuentros que tanto la música como la televisión -véase Ella Baila Sola o Física o Química, entre otros- han vivido, parece incluso posible.

El vídeo en cuestión, simple aunque de lo más eficaz, es el siguiente:

Una taxista reconoce al instante al madrileño, por lo que no puede evitar preguntarle por la etapa más añorada por todos sus seguidores. Él, pecando de humilde, no responde demasiado. Eso sí, en su silencio está todo lo que los fans esperaban: cuando le pregunta sobre si vuelve el grupo, se queda callado y aparece una fecha en pantalla.

Será el próximo 6 de octubre de 2021 el día en el que las dudas se acabarán, aunque lo cierto es que Dani Martín ya se ha pronunciado al respecto. Y con unas declaraciones que aclaran todos los rumores que el vídeo ha dejado.

Dani Martín se pronuncia sobre la vuelta del grupo

En una entrevista para nuestros compañeros de Cadena Dial, Dani Martín aclaró que su próximo proyecto tendrá mucho que ver con El Canto del Loco. Eso sí, quizá no de la manera que todo el mundo espera. A propósito del confinamiento del pasado año, el artista confesó haber tenido las emociones a flor de piel y volver a conectar con las canciones que le llevaron a lo más alto.

"Me reencontré con las canciones de El Canto del Loco. Decidí grabar 10 canciones en mi estudio después del confinamiento y hemos hecho un disco que tenía pensado lanzar antes de Lo que me dé la gana. Ya lo dije aquí, por si iba mal Lo que me dé la gana, que la gente no pensara que lo había sacado para resarcirme. Hemos hecho un disco que para mí representa lo que era El Canto del Loco: su espíritu, su actitud, su manera. Es un disco sin duetos y con una caña brutal", explicaba para la emisora.

De esta manera, parece que el nuevo proyecto del intérprete de La Mentira no será un reencuentro de él y sus excompañeros de banda, aunque sí será una vuelta a los temas que todo el mundo está deseando escuchar. Se desconoce si el próximo 6 de octubre será la fecha en la que publique este nuevo proyecto de manera definitiva, aunque lo que es seguro es que las redes ya están deseando poder escucharlo.