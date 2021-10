Emily Ratajkowski denuncia, en su libro, los abusos de Robin Thicke durante el rodaje de ‘Blurred lines’

Emily Ratajkowski no necesita presentación. Con el paso del tiempo ha conseguido consolidarse como modelo y lanzar, incluso, su propia marca de bañadores. Ha logrado brillar con su talento, aunque todo camino tiene un principio.

En el suyo, en sus primeros pasos, llegó al videoclip de Blurred lines de Robin Thicke. Fue uno de los grandes éxitos de 2013 que supuso el lanzamiento mundial del cantante. Claro que también supuso su ocaso. Después de la primera explosión de fama, llegó el momento del análisis. Un vídeo que mostraba mujeres semi desnudas y una letra que algunos interpretaron como apología de los abusos sexuales, no ayudaron a mantener esa popularidad, sino más bien todo lo contrario.

Si le sumamos la demanda de plagio por parte de los familiares de Marvin Gaye, la carrera de Thicke podía darse por concluida. Pero ahí no queda la cosa porque ahora, ocho años después, un nuevo testimonio viene a hundir todavía más al cantante y a demonizar una canción que fue todo un éxito en aquellos tiempos.

Confesiones

Emily Ratajkowski ha publicado Mi cuerpo, un libro en el que comparte sus reflexiones sobre temas como la cosificación y el abuso sexual contra las mujeres. Y lo hace desde su propia experiencia. "Mi cuerpo es una exploración personal sobre el feminismo, la sexualidad y el poder, el trato de las mujeres por parte de los hombres y las racionalizaciones que hacen las mujeres para aceptar este trato", podemos leer.

Uno de los capítulos, que lleva por título el mismo que el de esta canción, habla de su experiencia durante el rodaje del videoclip. Acusa directamente al cantante de abusos sexuales. Asegura que le tocó los pechos desnudos durante la grabación en la que aparecía en topless.

Cuenta que el cantante estaba ebrio. “De pronto, sentí como las manos de un extraño me rodearon por detrás y tocó mis pechos desnudos", relata. Se alejó de él en ese momento y cuenta cuál fue la reacción del cantante: “Sonrió de forma burlona y se tambaleó hacia atrás mirándome a través de las gafas de sol”.

"Hice un gesto con la barbilla y me encogí de hombros, evitando el contacto visual, mientras sentía la humillación invadiéndome. No reaccioné, no como debería", señala en la revista Rolling Stone donde muestra su arrepentimiento por no haber tomado medidas hace ocho años.

Testimonio con respaldo

Su testimonio ha contado con el respaldo de la irectora del videoclip, Diane Martel. En una entrevista con el Sunday Times ha dado su versión que coincide con la de la modelo: “Recuerdo el momento en el que él agarró sus pechos. Cada uno en una mano. Estaba detrás suya. Yo grité con mi voz ‘Brooklyn’ más agresiva. ¡Que coj*nes estás haciendo! Esto ha sido todo, el rodaje se ha acabado".

Aunque asegura que, de haber estado sobrio, Robin Thicke no hubiera hecho aquello y que, aunque tímidamente, expresó una disculpa tras aquel suceso.