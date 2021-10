Ibai enseña el dineral que se ha gastado en el restaurante de Jordi Cruz: “es una absoluta locura”

Todo lo que hace o dice Ibai Llanos corre por internet como la pólvora. En este caso, lo que está en boca de todos es el dineral que se ha gastado en el restaurante de Jordi Cruz, el cual ha enseñado en su último vídeo.

El famoso streamer se ha salido de Twitch, su hábitat natural, para hacer contenido propio de YouTube. La razón: iniciar una serie de vídeos en los que él y alguno de sus amigos visitarán restaurantes del más alto nivel. Por ahora, esta idea le está yendo de forma inmejorable: número uno en tendencias de la plataforma.

El primer lanzamiento de esta sección ha tenido lugar en el ABaC de Jordi Cruz, el cual posee 3 estrellas Michelín. "Luego os enseño el precio de la carta, pero es una absoluta locura", comenzó diciendo Ibai.

A continuación, dejó un par de bromas para sus seguidores en relación al dinero que estaba a punto de desembolsar: "Espero que este vídeo monetice bien. Mínimo una monetización verde, con buena publi y un like. Es broma, haced lo que queráis".

Durante los 17 minutos del vídeo, el famoso rostro de internet disfrutó del menú degustación del establecimiento y compartió algo que tiene muy claro: "la verdadera felicidad en esta vida está en comer".

"La comida más cara que he pagado en toda mi vida"

Al final del vídeo, llegó el momento de hacer un resumen de la experiencia y desvelar el dinero que se había gastado: "Hemos comido durante 3 horas y media aproximadamente. Para mí ha sido espectacular. Una exeperiencia que hay que vivir una vez en la vida. Obviamente si te lo puedes permitir, es algo que hasta ahora que tengo 26 años nunca lo había podido hacer, y es porque me dedico a esto y tabién gracias a vosotros."

"El precio eran 225 euros por persona. Es la comida más cara con diferencia que he pagado en toda mi vida. Para mí ha merecido la pena dentro de que me gusta mucho vivir esta experiencia y obviamente que me lo puedo permitir", confesó finalmente.

De esta forma, se gastó 900 euros en la comida de los cuatro comensales que asistieron al laureado restaurante de uno de los jueces de Masterchef. Veremos cuál es el siguiente destino gastronómico con el que Ibai nos sorprende.