Críticas a ElRubius por hacer un directo para recaudar fondos para La Palma

Hace 8 meses ElRubius anunciaba su decisión de marcharse a Andorra. Una situación que provocó un intenso debate entre quienes criticaban su insolidaridad con el sistema fiscal español y los que defendían que durante años ya había pagado lo suficiente y que libremente podía elegir y decidir donde iba a vivir. Sin embargo, lejos de que la polémica se atenúe con el tiempo ha revivido tras lo sucedido en La Palma.

La entrada en actividad del volcán Cumbre Vieja en la isla canaria está siendo un hito histórico para nuestro país pero está causando importantes daños materiales y está afectando a miles de residentes. Es por ello que varios influencers han organizado maratones benéficos para recaudar fondos y ayudar a las personas que han perdido sus casas o sus fuentes de ingresos.

Nombres como Ibai Llanos o ElRubius han sido alguno de ellos. Pero donde el público ha alabado la labor del primero, ha criticado la doble moral del segundo. ¿Se puede uno ir a Andorra para pagar menos impuestos y después recaudar fondos para una crisis como la sucedida en La Palma?

Las opiniones están divididas entre aquellos que opinan que cualquier ayuda es bienvenida y los que piensan que el popular youtuber está intentando aparentar ser solidario aportando migajas a los afectados por una tragedia como la del volcán.

Elrubius va de solidario con la catástrofe de La Palma. 😮



El que defendió vivir en Andorra para pagar menos impuestos que en España. 😕



⬇️ 💩 🚾 pic.twitter.com/DEAZJcqQDS — JOSÉ CÁMARA ✍️🔻💜 (@EscritorJCamara) September 28, 2021

ElRubius tuvo que borrar el mensaje que había tuiteado previamente debido al elevado número de críticas que estaba recibiendo: "Vamos a ayudar con lo que se pueda a La Palma! Todos los subs, bits y anuncios de hoy irán destinados a ello. Al terminar el stream hacemos cálculos. Lets gouuu".

Los mensajes que recibió fueron muy duros con él: "El colega se va a Andorra para no pagar tantos impuestos. O directamente no pagarlos. ¿Sabes Rubius? Yo ya ayudo a La Palma con mis impuestos. Me alegra saber que contribuyo para que esa buena gente pueda a volver a tener un hogar" o "Ojalá no se hubiera ido de España y no pedir limosna, si no contribuir a las arcas públicas, entre otras cosas para pagar esas ayudas a La Palma".

Esos fueron los mensajes más correctos sin faltas de respeto ni insultos que se pudieron leer en las redes sociales por parte de miles de internautas que se encendieron con el debate. Y como no podía ser de otra forma llegaron las inevitables comparaciones: "Ibai paga sus impuestos en España y siempre que puede colabora de manera solidaria con recaudaciones benéficas. El Rubius se va a Andorra para no pagar impuestos y luego reparte migajas para los afectados de La Palma. Uno es solidario, el otro se vende como tal".

Aunque ElRubius, obviamente, también contaba con sus defensores: "Si el Rubius tributase en España, el gobierno de habría destinado exactamente la misma irrisoria cantidad de dinero pública al desastre de la Palma y los españoles afectados por el volcán. Dejad de machacar al chaval, se hartó de un sistema que no funciona, como muchos".