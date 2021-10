‘Viva la vida’ desvela la conversación entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, en Cantora

Esta semana ha sido muy dura para el clan Pantoja. Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, moría un día antes de celebrarse la boda de Anabel Pantoja en La Graciosa. Sus nietos, incluido Kiko Rivera e Isabel Pantoja, ya andaban por la isla canaria cuando se enteraron de la noticia.

No dudaron en coger un vuelo para ir a despedirse de su abuela. Kiko volvió a Cantora quince meses después de que lo hiciera por última vez. Y allí, volvió para reencontrarse con su madre de la que se ha separado contundentemente en este tiempo.

Alejandro Vigara contaba en Viva la vida, cómo había sido ese encuentro. “Es verdad que Kiko y su tío Agustín y Juan no llegan a cruzarse dentro de Cantora, pero lo que sabemos no es que los tíos se encierren en una habitación, sino que Cantora es lo suficientemente grande como para que, si dos o tres personas no quieren coincidir, no coincidan”, empezó diciendo sobre uno de los escollos de regresar a la finca.

Reencuentro familiar

No se cruzó con su tío Agustín, pero sí vio a su madre. “Nada más llegar Isabel Pantoja y Kiko Rivera se funden en un emotivo abrazo y que sí son ellos los que se alejan a un lugar más íntimo para hablar en tranquilidad. Y sabemos lo que se dicen literalmente”, aseguraba Alejandro que no dudó en reproducir esas palabras.

“Estoy aquí porque se ha muerto la yaya, tenemos que hablar de muchas cosas, pero ahora no es el momento”, le dijo el DJ a la tonadillera.

“Kiko sale de Cantora reconfortado y sin la amargura que lleva soportando todos estos meses, como liberado, se había quitado ese peso. Están hablando un buen rato los dos de la abuela y cuando sale de Cantora como que se ha quitado ese peso que lleva arrastrando tantos meses”, añade el redactor que también sabe lo que le pidió Isabel a su hijo.

La petición de Isabel

“Isabel Pantoja le dice a su hijo Kiko que, por favor, le deje ver a sus nietas y Kiko accede que le lleve las niñas a Cantora. en los próximos días Kiko y sus dos hijas irán a ver a la abuela”, expresa Alejandro.

José Antonio Avilés también tenía información sobre este reencuentro y no ha dudado en recalcar la sorpresa que se llevó Kiko al ver el aspecto físico de su madre. Es consciente de que últimamente anda siempre en chándal, pero no se esperaba verla en el estado en el que la encontró.

“Kiko le cuenta a una persona que a mí me da la información que cuando vio la apariencia de la madre fue aterrador hasta el punto que se preocupa tanto que dice ‘me he enterado en este tiempo que mi madre había perdido muchísimo peso, pero estoy comprobando que es real’ y llama corriendo a una amiga suya y le dice ‘esto hay que solucionarlo’”, relata Avilés.

Veremos cómo continua la historia en los próximos días ahora que Anabel se ha casado sin su primo ni su tía presentes.