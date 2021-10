Mick Jagger recuerda a Charlie Watts en Apple Music: “Será muy difícil sin él aquí”

No está siendo una buena etapa para los Rolling Stones. Hace tan solo unas semanas perdieron a uno de sus miembros más longevos y queridos, al batería Charlie Watts. Desde ese momento, sus compañeros han homenajeado a su amigo en redes sociales y en el escenario, y siempre se han mostrado tristes al respecto. Por eso, Mick Jagger no podía pasar por su entrevista en Apple Music con Zane Lowe sin acordarse de él. "Parece que fue ayer cuando estaba en el estudio con Charlie, bromeando, es tan extraño y muy triste también. Quiero decir, es tanto tiempo trabajando con alguien que llegas a conocerlo tan bien, sus peculiaridades, sus idiosincrasias y ellos conocen las tuyas. Hay un lenguaje especial en la comunicación entre músicos, que es difícil hablar de música, pero después de tanto tiempo, tienes esta facilidad para entenderte con otro músico. Es extraño y echo mucho de menos eso", dice el músico.

Pero el show debe continuar, y los Stones han tenido claro desde el primer momento que querían volver a tocar tan pronto como les fuera posible. Su próximo proyecto será la reedición de su álbum Tattoo You con motivo de su 40 aniversario. El disco, lanzado en 1981, ha requerido un trabajo exhaustivo de revisión. "Para este relanzamiento, simplemente empleé el tiempo necesario... porque Tattoo You no era un álbum en el que entramos y dijimos: "Está bien, pasamos X meses en el estudio y vamos a hacer así el disco". Fueron muchos temas grabados, así que hubo un largo periodo de tiempo en el que indagar en esos archivos, mirar bien y ser fiel a ese álbum", comenta el vocalista del grupo.

Una de las canciones inéditas que podremos escuchar en esta reedición es Troubles A 'Comin. El músico habla en esta entrevista del proceso que le llevó a seleccionarla como parte del contenido. Además, para adaptarla a la actualidad, la modificó incluyendo un verso más. "Dije 'Sí, me gusta esa, va a funcionar' y al final tuve que escribir algunas letras, pero no fue suficiente y escribí un verso extra. Luego tuve que decirles a los chicos: 'Lo siento, he escrito un verso adicional, ¿está bien?' Pero fue fácil, en cierto modo, luego Ronnie le puso un solo de guitarra y todas las voces ya estaban hechas", afirma.

Los últimos meses, tan complicados para el mundo de la música, no han sido del todo malos para Jagger en su faceta de compositor. "Especialmente durante la época de la pandemia, escribí muchas canciones nuevas. Estoy realmente interesado en hacer cosas nuevas, así como en rehacer otras. Quiero decir, soy consciente de que esas canciones, esos álbumes tienen un significado y una importancia para la gente y, obviamente, también para mí", dice el artista, refiriéndose a la reedición. "Disfruté preparando el relanzamiento de Tattoo You, pero mientras hacía eso, también escribía cosas nuevas. Algunas cosas que escribo, pienso, 'Ah, esto sería genial para los Stones', y otras veces pienso, 'no, no creo que eso sea bueno para los Stone, es genial, pero no es para los Stones".

Una nueva gira en marcha

Desde que Charlie Watts falleció, la banda se enfrentó al dilema de embarcarse o no en la gira que ya tenían preparada. La idea original era haberla comenzado hace un año, pero la pandemia lo hizo imposible "Hemos tenido altibajos, para ser honesto, hemos tenido muchas adversidades y esta probablemente es una de las más difíciles. Así que preparamos el tour. Pensé, y creo que todos en la banda pensaron también, que deberíamos seguir adelante", dice Jagger.

De nuevo vuelve a acordarse de su compañero, al que dedicn sus últimas actuaciones. "Me alegro de que lo estemos haciendo, sé que Charlie querría que lo hiciéramos, creo que el público lo quiere, parece que sí. Por supuesto es diferente y, por supuesto, en cierta manera es triste y así será sucesivamente. Quiero decir, que simplemente sales y haces rock y te sientes mejor, es muy catártico", dice el músico.