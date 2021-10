Melendi presenta su nueva colaboración con Miriam Rodríguez: ‘Simplemente dilo’

M y M. RM y MR. Ramón Melendi y Miriam Rodríguez. Esa será muy pronto la nueva colaboración entre dos de los grandes nombres de la música española. El asturiano y la gallega lo confirmaban hoy a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales. La cuenta atrás para podes escuchar y disfrutar de Simplemente dilo ha comenzado.

Hace un par de meses el solista de Oviedo daba el pistoletazo de salida a su nueva etapa musical desvelando el primer adelanto de Likes y cicatrices. La boca junta, su colaboración con Mau y Ricky, fue el primer adelanto que conocimos y poco después tuvimos la oportunidad de escuchar y ver la canción y el vídeo que da nombre a su nuevo proyecto musical.

Por tercer mes consecutivo, a comienzos de este mes de octubre, Melendi presenta su nueva canción en la que ha colaborado con Miriam Rodríguez: "Este jueves podréis escuchar Simplemente dilo con @miriamrmusic_, tercer adelanto del álbum Likes y Cicatrices. Ya disponible el trailer 🎬 en plataformas con el presave de la canción!!! (Link en bio)" escribía el asturiano.

"No sabéis bien la ilusión que me hace esto. Ya podéis hacer presave de “Simplemente dilo” con @_melendioficial_ para ver el trailer adelanto 🥳 Os dejo el link en mi BIO y stories. ESTE JUEVES. ESTE JUEVES A LAS 18h. ESTE JUEVES A LAS 18h sale papáaaaaaaaaaaaaaaaa 😭❤️‍🩹🙏" contestaba la gallega.

Aún quedan muchas más sorpresas por desvelar del que será el próximo álbum de estudio de Melendi cuyo lanzamiento está previsto para finales de este mismo año. Un disco en el que no sabemos si también se encontrará No llores por mí, la colaboración que compartió con una de nuestras artistas nacionales más reseñables como India Martínez y que todavía no hemos tenido ocasión de escuchar.

Sea como sea, todo apunta a que Likes y Cicatrices vendrá repleto de sorpresas y, a juzgar por la ilusión de ambos artistas, un proyecto muy ilusionante para la escena musical de nuestro país. Todo ello después de un 2020 y parte de un 2021 que frustró muchos de sus planes y de los que se desquitó este verano con su regreso a los escenarios para presentar sus éxitos de siempre y muchas de las canciones de su disco 10:20:40.

El cantante asturiano por excelencia está de vuelta, ¡y de qué manera! Tres canciones en tres meses del que será el decimotercer álbum de estudio que disfrutaremos muy pronto: Likes y cicatrices.