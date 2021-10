Beatriz Luengo versiona uno de los temas dosmileros de Junior Míguez, su compi de ‘Un paso adelante’

Los que vivieron la fiebre de los 2000 con todas sus cosas buenas y todas sus cosas malas, seguro que recordarán el flamenquito rapeado de un sevillano que estaba dispuesto a comerse el mundo: Junior Míguez. En 2003 publicó El príncipe de los gitanos y se hizo un hueco entre los grandes.

Pero un cáncer vino a parar de golpe su carrera. Se casó con La Flaka y formaron una de las parejas artísticas más sólida de la escena, aunque de puertas para adentro porque Junior desapareció del foco mediático.

Últimamente le vemos con ganas de volver a tener relevancia. Para empezar, ha abierto una escuela de baile en Sevilla junto a su mujer con la que, además, ha lanzado un single.

Este verano le veíamos poniendo a bailar a Sara Carbonero y Raquel Perera, dos ex de celebrities dispuestas a rehacer la vida disfrutando de ella. Su TikTok se viralizó y nos recordó que además de cantar, Junior era todo un bailarín de esos que hipnotizan cuando se mueven.

El homenaje de Beatriz Luengo

Lo demostró en Un paso adelante, la serie que le dio popularidad y en la que encontró buenos amigos como Beatriz Luengo. La cantante ha querido rendirle homenaje versionando en acústico y de manera completamente improvisada, uno de sus temas de aquel primer álbum.

“Tuntaraka improvisao 🤪 Niño que estás hecho de estrellas de mar porque las del cielo no se pueden tocar, no se pueden tocar, no se pueden tocar… para mi hermano y príncipe de los gatos @juniormiguezreal Guitarra: @cheto_munoz_gypsy Percusión: @juanmotos78 🎥 @outerspace_prod”, escribía junto al vídeo.

“Agua!! Esto suena de lujo… ❤️”, aseguraba La Flaka. “GRANDE😍”, añadía Barei. Y había varios seguidores que proponían una colaboración entre ambos que comparten tanto arte. Y es que todo apunta a que el sevillano está preparando un comeback y está allanando el terreno. ¿Les veremos marcarse algo juntos próximamente?