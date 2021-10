Dani Martín insinúa vuelta de El canto del loco mientras el bajista del grupo, Chema Ruiz, presenta proyecto

En 1994 El canto del loco aterrizaba en la escena musical de nuestro país. Por aquel entonces eran cinco jóvenes con muchas ganas y poca experiencia, pero que derrochaban actitud gamberra y descarada. Una actitud que logró conectar con un público que estaba ávido de identificarse con canciones como Pequeñita, La madre de José o Zapatillas, clásicos del pop rock español.

Iván Ganchegui se descolgó nada más lanzar el disco y el proyecto quedó en cuarteto. Su ascenso fue meteórico y se convirtió en el grupo más importante de nuestro país en esos momentos llegando a llenar estadios y compartir gira con Hombres G que los consideraban sus sucesores en el fenómeno fan.

En 2008 Jandro Vázquez, el batería, decidió abandonar el grupo. Ya como trío, Dani Martín, David Otero y Chema Ruiz continuaron un par de años más. Pero en 2010, para pena de muchos de sus seguidores y cuando estaban en lo más alto, decidieron frenar en seco y dar paso a sus carreras en solitario.

Nunca dijeron que era el final y nunca han descartado una vuelta en un futuro, pero, de momento ese día no ha llegado y cada cual ha tirado por su camino. Ahora Dani Martín ha vuelto a crear revuelo porque vuelve a hablar de El canto del loco y anuncia disco de versiones. ¿Volveremos a ver al grupo reunido?

En breve conoceremos todos los detalles. De momento, lo curioso es que este regreso a aquellos tiempos coincide con el anuncio de un nuevo proyecto del que fue el bajista del grupo: Chema Ruiz.

Nuevo proyecto del bajista

Cuando se separó el grupo, él creó otro proyecto llamado Belgrado que no tuvo demasiada repercusión comercial. Eso no le hizo rendirse y siguió probando con Salvador Tóxico, que tampoco fue mucho mejor. Pero como no hay dos sin tres, ahora presenta TRÖTEGALÔPE.

“Es el resultado de años de búsqueda, del fin de algunos miedos, pero también es el reflejo de la presente seguridad que Chema Ruiz, ex componente de El Canto del Loco, Belgrado o Salvador Tóxico, ha ido construyendo en torno a su figura no solo de músico sino ahora también, de vocalista principal”, señalan desde su agencia de comunicación.

Un nombre curioso que tiene historia detrás y es que nos lleva al pasado de Chema cuando creaba recuerdos con su abuelo que era veterinario y compartía con él paseos a caballo y viajes por los pueblos de su Cantabria natal.

Lleva casi tres décadas a la música, pero hasta ahora no se había planteado llevar todo el peso de un proyecto. Ha decidir asumir el riesgo y su carta de presentación es Oro, plata y miel, un tema compuesto e interpretado por él mismo.

Una canción que habla del poder, del dinero y de cómo éste puede llegar a corromper al ser humano en todas sus facetas. Punto de partida de lo que está por venir, que no parece poco.