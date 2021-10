Christina Aguilera y Halle Bailey se convierten en princesas Disney para cantar dos clásicos

Este sábado, 2 de octubre, Disney World ha celebrado 50 años. El parque temático que cambió la forma de ver el entretenimiento ha soplado medio siglo y lo ha hecho por todo lo alto: con una celebración digna de una princesa o príncipe Disney.

Walt Disney World Resort se presentó al mundo el 1 de octubre de 1971. El parque creó escuela y a partir de ahí han sido muchos los que han seguido sus pasos, fijándose en el modelo de negocio de juntar espectáculo y atracciones.

Ahora, Disney ha tirado la casa por la ventana en esta celebración, contando con dos grandes estrellas para la fiesta. ¡Y que tienen mucho que ver con Disney! Nada más y nada menos que Christina Aguilera y Halle Bailey. Las dos artistas acudieron a Orlando, vestidas como auténticas princesas, para cantar algunas canciones Disney.

Christina Aguilera tiró de nostalgia

Christina Aguilera empezó su carrera como chica Disney. Cuando era tan solo una niña, junto a otras estrellas, formó parte del Club de Mickey Mouse. En la adolescencia, la artista se alejó de la factoría del ratón hasta que fue la escogida para cantar el tema principal de Mulan.

De hecho, fue esta misma canción, Reflection, la que ha cantado Aguilera en el 50 aniversario del parque. Lo ha hecho tras cantar When You Wish a Upon a Star, el tema principal de la película Pinocho que se ha convertido en todo un himno Disney.

Además de su prodigiosa voz, una de las cosas que más llamó la atención de su actuación fue el increíble vestido que llevaba. Para la ocasión, la princesa del pop llevó un increíble vestido de color blanco, cargado de volumen con el que parecía de la mismísima realeza. Además, para coronar el look, Christina ha lucido una tiara de princesa. ¡Magnífica!

Halle Bailey, la nueva promesa Disney

Halle Bailey también fue una de las protagonistas de la noche. La actriz y cantante de 22 años ha sorprendido en el evento cantando una de las canciones más recordadas de la historia Disney. Hablamos de Can You Feel The Love Tonight de El Rey León.

La joven ha cantado este tema, demostrando una vez más porque es la Ariel perfecta para la nueva adaptación de La Sirenita. Y es que, al igual que su personaje, tiene una voz prodigiosa. Eso sí, todavía tendremos que esperar para ver el resultado final de la película, que terminó de rodarse hace unos meses.

so obsessed with halle’s voice. she never fails to amaze me🥺 real life princess #DisneyWorld50 pic.twitter.com/ciGD3sQ99I — ً (@MANlSMONET) October 2, 2021

Halle también lució como una auténtica princesa. La joven escogió un precioso vestido de color negro, cargado de brilli brilli y escote palabra de honor. Además, coronó el look llevando una doble gargantilla de color plata.

Sin duda, Halle y Christina se convirtieron en las auténticas protagonistas de la noche.