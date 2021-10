Belén Esteban presenta nuevos productos que podrían “sonar a ritmo español, pero también de reguetón”

Este verano son muchos los que han probado el gazpacho y el salmorejo de Belén Esteban. Su debut como empresaria alimentaria no ha pasado desapercibido. Ahora que llega nueva temporada, nos trae nuevos productos: Cremas de verduras y patatas fritas.

Los ha presentado en Madrid. Vestida con un traje de chaqueta de Nina Ricci blanco y acompañada de su Miguel, mostraba su ilusión ante este nuevo lanzamiento que expande su negocio. Entre foto y foto y entre entrevista y entrevista hemos podido charlar un poquito con ella.

“Me encantan LOS40, he estado ahí y todo. Con Cristina (Boscá), El Gallo y Tony (Aguilar)”, era lo primero que salía por su boca al saber que estábamos allí.

Expandiendo el negocio

Pudimos hablar de esos dos productos, uno para los amigos de las dietas y otros para los más despreocupados con esas cosas. “He sacado productos saludables que son las cremas de verduras, calabaza y calabacín, pero he sacado un producto… vamos a ver, una bolsa de patatas fritas casi siempre hay en la casa, sea para un aperitivo, sea para cuando vienen amigos y yo he cogido una patata muy selecta y super buena. Y las cremas son como las que te haría tu madre en casa. Tengo de una cosa y de otra”, aseguraba.

Pero, entre tanto producto, la prueba de fuego para elegir uno u otro está en lo que consume en su propia casa. “A mí me gusta mucho la de verdura, pero a mi familia les gusta más las de calabaza y calabacín. Las patatas nos encantan, están deliciosas”, comentaba encantada con sus nuevos productos.

La OCU no valoró muy bien su gazpacho y salmorejo y nos metió en la lista de los menos recomendables del mercado. ¿Le dará miedo la valoración que hagan de sus nuevos productos?

“No me da miedo, yo veo lo que se vende y lo que gusta a la gente. Respeto todas las opiniones, lo que sí me gustaría que no se viese a Belén Esteban como televisiva, sino que se viera a Belén Esteban como empresaria”, admite.

Con el apoyo celebritero

Su lanzamiento como empresaria tuvo muy buena acogida entre famosos y amigos. “Jon Kortajarena, Paula Echevarría, Pablo Alborán, Antonio Orozco, mi Rosalía, mis compañeros de la tele…todo el mundo, Kiko Rivera, Irene, Anabel, todos”, enumera si le preguntas cuál le hizo más ilusión o le sorprendió más.

No duda en hablar de Rosalía, que no dudó en compartir un storie alabando las bondades de su producto. “Nos queremos mucho, mucho, mucho, mucho las dos. Para mí es una persona a la que quiero mucho y me alegro de todo lo que está consiguiendo por su trabajo y me alegro de todos sus éxitos”, confiesa sobre su relación.

Si hay que hablar de qué artista le gustaría que probara sus nuevos productos, lo tiene claro: “A mí, a cualquiera, no te puedo decir un artista porque yo lo que quiero es que lo pruebe todo el mundo, la gente de la calle”.

Su compañero de Sálvame, Kiko Hernández, ha seguido sus pasos y ha lanzado sus propias aceitunas. No se han repartido los productos para no coincidir. “Él tiene sus aceitunas y yo mis productos, ni guerra ni nada”, asegura Belén.

Ahora está feliz de presentar sus cremas y sus patatas y si tuviera que ponerles una canción, le gustaría “que sonara ritmo español, pero también me gustaría una canción de reguetón, sinceramente te lo digo, y disco… me gustaría todo”.

Y es que Belén se considera una amante de la música. Es muy de ir a conciertos, aunque la pandemia lo ha puesto complicado. “El último concierto al que fui fue el de Maluma…no…Pablo Alborán, Maluma y Orozco”. Confiesa que a los tres fue a verles al camerino tras sus actuaciones, igual que hizo en su día con Justin Bieber.

La próxima vez podrá llevarles una cesta con sus nuevos productos.