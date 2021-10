Belén Esteban se convierte en la animadora de la boda de Anabel Pantoja...¡Menuda fiesta!

Anabel Pantoja y Omar Sánchez ya se han casado. Su boda en La Graciosa estuvo en el aire hasta el último momento. El fallecimiento de su abuela, Doña Ana, dinamitó su celebración. En un principio lo canceló todo, pero luego dio marcha atrás y tras visitar Cantora en un viaje exprés, volvió a la isla para seguir adelante con sus planes.

Belén Esteban ya dijo que cogía un vuelo para estar con su amiga en unos momentos tan complicados. El que no estuvo fue Kiko Rivera que finalmente decidió no acudir y que ahora no se habla con su prima. Una vez más hay un distanciamiento entre ellos. Parece ser que el día que murió la madre de Isabel Pantoja, su sobrina habló con ella. Sobre esa conversación le dijo a su primo que la tonadillera le había pedido que continuara con la boda y que le dijera a Kiko que no iba a ser bien recibido en Cantora.

Raquel Bollo le insistió a Kiko para que fuera a ver a su madre en unos momentos tan complicados y parece ser que se llevó una sorpresa al comprobar que el recibimiento de su madre no era como le habían contado que sería. Considera que Anabel ha estado enturbiando la relación de madre e hijo.

Kiko Matamoros ratificó esta historia en el Deluxe mientras Anabel se preguntaba qué le pasa a su primo con ella que no ha recibido la llamada ni la felicitación pública de Kiko por su boda.

Boda en la playa

Lo que está claro es que, pese a las circunstancias, Anabel disfrutó de su boda al máximo. Hubo beso en la playa de los recién casados que no podían ocultar su emoción. “No sé lo que durará esto, espero que dure hasta siempre, pero gracias porque lo que estemos siempre me has hecho sentir la mujer más valorada, más guapa, la que está más buena…”, le dijo Anabel a su marido.

Los dos vestidos de blanco intercambiaron sus alianzas y contaron con las palabras de Isa Pantoja que no dudó, a diferencia de su hermano, en quedarse en la boda. “Siempre has hecho muchas cosas por nosotros, y has mediado siempre porque la familia esté bien y hoy necesitabas un poco de nosotros, porque te lo mereces y yo estoy aquí para ti y me alegro mucho de que por fin vayas a cumplir tu sueño que era casarte aquí con Omar. Y ojalá le des tranquilidad, la sepas frenar, porque tiene tela Anabel”, dijo Isa en su discurso.

Empieza la fiesta

Después de una ceremonia muy emotiva, llegó el momento de la fiesta que contó con Belén Esteban como animadora principal. No hay más que ver imágenes de la celebración en la que la colaboradora de Sálvame no para de perrear y agarra el micrófono cada vez que puede.

No faltó la música, el baile, mucho blanco y hasta el arroz de Enriqueta, que no era cuestión de quedarse con hambre, aunque hubiera que comerlo de pie, “que lo he pagado, maricones”, decía la novia. “Quien no quiera comer, que se quede conmigo a bebeeeeer”, gritaba la princesa del pueblo que se vino arriba.

Está claro que se lo pasaron en grande. Belén Esteban, Raquel Bollo, Amor Romeira o Susana Molina estuvieron al lado de su amiga en un día muy especial para ella. No había más que ver lo afónica que llegó Belén al Deluxe al día siguiente.

Ahora queda por ver cuál es el siguiente capítulo en el clan Pantoja, que seguro que todavía nos tienen muchas sorpresas reservadas.