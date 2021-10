Peligra en Telecinco la emisión de la nueva serie documental de Rocío Carrasco

Se anunció a bombo y platillo que este otoño se iba a estrenar en Telecinco la nueva serie documental protagonizada por Rocío Carrasco. En el nombre de Rocío fue el título elegido para esta producción en la que iba a hablar de los problemas de la hija de Rocío Jurado con el clan Mohedano. Pues bien, según las últimas informaciones, la emisión no está cien por cien garantizada.

El primero en soltar la bomba fue el periodista Federico Jiménez Losantos, que afirmó lo siguiente: "No saben qué hacer con la grabación, si es que está terminada. No saben si emitirla. Se han quedado atontados". Y esto no es todo. En el nombre de Rocío ya está grabado, al menos una parte de él. Sin embargo, los mandamases de Mediaset quieren hacer una revisión completa del contenido.

El grupo de comunicación quiere evitar demandas, sobre todo después de lo ocurrido con Antonio David Flores y La fábrica de la tele. Por eso, la idea es visionar todos los programas de la serie documental y decidir entonces si eliminar ciertas partes que puedan enfadar a las personas implicadas para no terminar en los juzgados.

Buscando el éxito de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva'

La primera serie documental de Rocío Carrasco, Rocío. Contar la verdad para seguir viva, ha sido, sin lugar a dudas, uno de los espacios revelación de este 2021. El desgarrador testimonio de la primogénita de Rocío Jurado fue un éxito de audiencias, creando un caluroso debate entre los espectadores.

Con El nombre de Rocío, Telecinco busca repetir el éxito del primer documental y utilizar el nuevo testimonio de Rocío Carrasco para retroalimentar los principales programas de la casa. ¿Qué hará finalmente Telecinco? De momento, el otoño ya está corriendo y no hay noticias sobre su estreno.