La portada de ‘Nevermind’ de Nirvana podría cambiar para siempre por temas legales

El disco más importante de Nirvana, el que la elevó como la banda más importante del grunge de los 90, acaba de cumplir 30 años. Nevermind definió el sonido de toda una generación, y consiguió que la banda de Kurt Cobain pasara a la historia con un álbum contundente, con guitarras crujientes, voces fuertes, con melodías memorables, como en Lithium, Come As You Are, Smells Like Teen Spirit y Polly.

Sin embargo, en las últimas semanas, además de por el aniversario, este disco de Nirvana ha sido noticia por un hecho algo más desagradable para la banda. Spencer Elden, el hombre que aparece fotografiado como el mítico bebé en la portada del álbum, demandó a la banda por explotación sexual y pornografía infantil. Dentro de las alegaciones que presentaba, reclamó a la banda una indemnización de al menos 150.000 dólares, porque, presuntame, la banda utilizo su imagen sin el consentimiento de sus padres.

Con motivo de las tres décadas que acaba de cumplir Nevermind, The Sunday Times ha entrevistado a Dave Grohl, el que fuera batería de la banda. Al tocar el tema de Elden, el músico habló sin tapujos sobre la posibilidad de que lleven a cabo cambios en la portada del disco para las posteriores reediciones del mismo. Así que, si los problemas legales continúan, puede que no volvamos a ver la portada del bebé nunca más.

Refiriéndose a esa carátula, Grohl aseguró: "Tengo muchas ideas sobre cómo deberíamos modificar esa portada, pero ya veremos qué pasa. Os lo contaremos, pero estoy seguro de que se nos ocurrirá algo bueno". Según sus palabras, sus abogados junto a los de Krist Novoselic y la familia de Kurt Cobain se están arreglando con el demandante. Eso sí, le deja unas palabras dedicadas en la entrevista: "Creo que hay mucho más que esperar y mucho más en la vida que enfrascarse en ese tipo de cosas. Y, afortunadamente, no tengo que hacer el papeleo".

Por ahora no hay ninguna información oficial ni ideas de cómo podría ser, pero en la reedición que lanzarán por el 30 aniversario de este disco, que saldrá a la venta el 12 de noviembre, seguirá apareciendo la misma imagen del bebé buceando que todos conocemos. Sin embargo, Spencer también quiere que se modifique la carátula del álbum para cualquier otra futura reedición.