‘Secret Story’: Alba Carrillo acaba abandonando el plató muy enfadada

Cualquier seguidor de realities de Mediaset es consciente de que se viven con mucha intensidad y que, a veces, cuesta mantener la calma y no perder los nervios. Los enfrentamientos son constantes porque defender a quien quieres te pone en esa posición tan difícil cuando hay polémicas por medio. Y lo estamos viendo en Secret Story.

Estando Lucía Pariente dentro del concurso, su hija Alba Carrillo, tiene un papel complicado. Y eso que ambas son expertas en realities, pero es difícil controlarse. Lo hemos podido comprobar en la última gala de Secret Story: Cuenta atrás con Carlos Sobera.

Durante uno de los cortes de publicidad, la discusión entre Alba Carillo, Miguel Frigenti y Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, han tenido una discusión que se ha saldado con el abandono de plató de la colaboradora de Sálvame.

"Hemos tenido un pequeño cambio de guion, tengo que contarles que Alba se ha enfadado mucho antes de irnos a publicidad y se ha marchado directamente del plató. Sinceramente, no sé si va a volver o no, estaba muy enfadada, algo le ha pasado con Miguel", explicaba Sobera sobre su ausencia al volver de publicidad.

Distintas versiones

“Mira lo que digo: Ciao”, es lo que decía Elena. "Le he dicho que cuando ella ofende y agrede verbalmente continuamente, se mete con los defectos de las personas y es tan maliciosa, que tiene que estar a estar dispuesta a recibir”, añadía.

Frigenti también daba su versión de los hechos: "Lo único que he hecho es comentar el concurso de su madre, se ha puesto a insultarme por lo bajini sin yo insultarle en ningún momento y ella lo que ha hecho, una vez más, es irse para dar a elegir al programa entre ella y yo, que es lo que hace, jugar con el trabajo de la gente".

Y como no estaba Alba para explicarse, lo hizo Terelu Campos. "Estaba en frente y he escuchado los gritos, no estoy sorda, había que ser sordo para no escucharles. Yo creo que no ha sido para jugar con el trabajo, no sigas con ese tema porque me parece innecesario. Hay veces que uno se cabrea y se va”, aseguraba.

“Se ha ido porque se ha cabreado por cosas que os habéis dicho, que muchas veces subís el tono, para mi gusto bastante más de lo deseable. Seamos honestos, todos tenemos madre, gracias a Dios. No es lo mismo hablar de una madre, que de un amigo o un colega”, añadía la hija de María Teresa Campos.

“Me sorprende y me parece de mal gusto que Elena, tú también has estado concursante y tu hija se ha puesto muy histérica a faltar el respeto defendiéndote”, esgrimía Miriam Saavedra.

Una acusación que Elena no dejaba pasar por alto: “Durante dos años, en twitter, esta señora y su madre se han dedicado a decir fechorías, las dos, y yo estaba aquí callada, pero desde que ella ha llegado ha estado metiendo la pulla y no ha parado y llega un momento en el que no puedo más. Así que, si se va, hasta luego”.

Liz Emiliano también quería dar su versión y le aseguraba a Frigenti que lo que a Alba le molesta no es que critique el concurso de su madre, sino que lo haga en los términos en los que lo hace.

"Lo único que he dicho como espectador es que me parecía que su madre dentro de la casa estaba amargada, podéis poner todas las galas lo que ha dicho Alba de todos los concursantes, lo que vale para uno tiene que valer para otros", se defendía el expulsado.

Veremos si Alba vuelve, desde luego, tiene tarea con su madre dentro de la casa.