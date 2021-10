‘Secret Story’: Llegó el beso entre Luca Onestini y Cristina Porta y fue bastante apasionado

Luca Onestini, según alguno, empezó jugando a dos bandas: Emmy Russ y Cristina Porta. Aunque parece que su interés se va decantando por la segunda y es que, el roce hace el cariño y que ambos sean parte del grupo minoritario de Secret Story les hace pasar mucho tiempo juntos. Y eso conlleva que vivan momentos de acercamiento, pero también lo contrario.

De hecho, en las últimas horas hemos visto como la periodista deportiva andaba algo enfadada con el italiano. Por lo visto, había estado hablando largo y tendido con Gemeliers y no le había contado nada hasta después de la gala.

"Pasamos todo el día juntos y hablamos de un montón de tonterías, pero no me dice nada de esto...Me está tomando el pelo… Esto me duele más que la nominación...Me lo cuenta cuando se enfada con ellos. Veo que en lo que respecta a la lealtad esto no es recíproco", le contaba a su otra confidente, Adara Molinero.

Desencuentro

Algo que tampoco le ha gustado a Luca que le ha reprochado a Cristina que hablar con Adara y no con él. Ella, por su parte, le recriminó que no le dijera que los gemelos le habían dicho que querían hablar con ella para limar asperezas. “Esperaba como amigo que me dijeras algo", le dijo. "No te permito que te enfades conmigo porque soy la primera persona que está a tu lado", le respondía él.

Explicó que cada vez que los Gemeliers le decían algo de ella les pedía que se lo dijeran directamente a ella y aseguró que la había defendido en todo momento. "Les dije que no eras una persona que buscase ninguna guerra", le explicó.

Y mostró su enfado porque Cristina hubiera dudado de él. "No puedes dudar de mí. No puedo aceptar que mi amiga se enfade conmigo y no me hable. He hablado de ti para defenderte. No explotes encima de mí. Prefiero hablar de cosas diferentes", le dijo a su amiga.

Aunque ella no parecía convencida y seguía sin entender que no hubiera hablado con ella. Pero como suele decirse, hablando se entiende la gente y acabaron llegando a un punto de encuentro entre caricias y sobeteos.

Llegó el beso

Y eso después de haber protagonizado uno de los grandes momentos que todo amante de las carpetas estaba esperando: el beso. Vale que fue como parte de la prueba de interpretación, pero podían haberse besado sin tanta pasión.

El caso es que se lo tomaron muy en serio y saltaron chispas. “Si alguien te besa así a los catorce años, te habrías vuelto loca", le dijo el italiano ya más relajado sobre el sofá. "Eres un flipao", le contestaba ella después de haberse relajado con él.

¿Cómo seguirá evolucionando esta relación? Habrá que darles tiempo.