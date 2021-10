‘Sobreviviré’: Nagore Robles habla mientras recuerda cómo fue su salida del armario

Sobreviviré se ha convertido en el punto de encuentro de muchos influencers que, de una manera gamberra, sin censuras y de la manera más cercana, tratan temas que interesan a su edad. Adri G ha acudido para contar, en exclusiva, que es bisexual. Una confesión que ha hecho que el resto de compañeros se sincerasen sobre su orientación sexual.

Todavía no queda claro si es políticamente correcto hablar de salida del armario o no, pero si ellos siguen hablando en esos términos, no vamos a cambiar nosotros. Una de las que más se ha emocionado recordando ese momento de su vida, ha sido Nagore Robles.

“Yo no salí, a mí me sacaron. Pero a mí me dio igual, no es algo de lo que me arrepentí, ni tenía ningún miedo, ni nada. Para nada, cero. Pero lo sacó Kiko Hernández en Sálvame. yo no tenía ningún problema, aunque es cierto que me hubiera gustado contárselo a toda mi familia. Había parte que ya lo sabía, pero quería ir poco a poco e ir contándoselo a aquellos con los que tenía más confianza”, aseguraba.

Cada vez es más abierta respecto a su condición sexual y no duda en expresar de manera pública lo feliz que es junto a Sandra Barneda. Se ha dado cuenta de la repercusión que eso tiene. “Yo recibo muchos mensajes de gracias, porque gracias a visualizar tu orientación o tu relación, ayudas mucho a que haya una conversación en casa, a que exista esa intimidad con la familia para tratar ciertos temas. Aunque sí soy muy protectora de mi intimidad, sí entiendo esa parte de compartirla y sí se ayuda mucho”, admitía.

Llegan las lágrimas

Pero no ha sido eso lo que ha logrado desestabilizarla, sino hablar de la relación con su padre. “Yo me doy cuenta, a día de hoy, que tengo una relación con mi padre como nunca… ay, es que no me quiero emocionar…es que me va a costar un montón. Hablar siempre de mi familia me cuesta un montón porque…odio hacer estos dramas de ponerme a llorar porque luego ya veo los titulares, las historias, pero no lo puedo controlar y como os he dicho mil veces, no lo quiero controlar…”, expresaba mientras no paraba de derramar lágrimas.

“Los padres no nacen con un libro de cómo ser buenos padres, ni nosotros de cómo ser buenos hijos. Depende de ambas partes. Nunca hubiera pensado que ahora con 38 años iba a enseñar a mi padre cómo necesito que me quiera, cómo necesito que me cuide, que hable conmigo. Cuesta mucho. Cuando a veces no nos entienden no es fácil en muchas ocasiones y hay que hacer mucho trabajo. Hay que tratar de transmitir que lo único que queremos es que nos den cariño”, confesaba.

Y parece que ella ha logrado encontrar ese punto de encuentro con los suyos, o por lo menos, ha encontrado el camino para trabajar en ello.