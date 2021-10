HoYeon Jung: 6 datos de la actriz de ‘El juego del calamar’ que ha ganado 14M de seguidores en IG en un mes

Todo el mundo habla de El juego del calamar, el drama sucoreano que se ha convertido en la serie más vista en la historia de Netflix. Un fenómeno parecido al que se vivió en su día con La casa de papel. Ya se puede ver hasta en 90 países.

Esta serie creada por Hwang Don-hyuk muestra una competición mortal de un grupo de personas que se involucran en macabros juegos infantiles con la esperanza de conseguir el premio final de 33 millones de euros.

Si el K-Pop ya nos había dejado claro la influencia que ha adquirido la cultura coreana a nivel mundial, el éxito de esta serie no viene más que a confirmarlo. Y si hay una actriz de la serie que ha llamado poderosamente la atención ha sido HoYeon Jung, el número 067.

Nació en Seúl hace 27 años y puede decirse que esta serie le ha cambiado la vida. Hemos querido conocerla un poco mejor.

#1. De profesión: Modelo

No era una desconocida. HoYeon es modelo de pasarela y publicidad. De hecho, la agencia Models la había incluido en el top de las 50 mujeres más bellas. En 2017 fue elegida ‘modelo del año’.

Comenzó su profesión con 16 años y su popularidad se disparó cuando participó, en 2013, en el reality Next Top Model donde quedó segunda. Su estatura de 1,76 metros le ha ayudado en esta faceta de su vida.

#2. Pasarelas internacionales

Su cada vez mayor popularidad le permitió salir en revistas como Vogue o Elle en su país. Pero en 2016 llegó su salto a las pasarelas internacionales. Lo hizo de la mano de Louis Vuitton.

Después llegaron otras pasarelas de Marc Jacobs, Fendi, Max Mara, Dolce & Gabbana, Channel o Narciso Rodríguez. También la heosn podido ver en anuncios de Sephora, Chanel, Gap, Hermès o también Louis Vuitton.

#3. Debut interpretativo

Lo de esta chica sí que ha sido llegar y besar el santo. Kang Sae-byeok es su personaje en esta serie, una buscavidas y desertora norcoreana que entra en el juego para sacar a su hermano del orfanato y recuperar a los miembros de su familia atrapada en Corea del Norte.

No ha tenido que aprenderse demasiado guion, pero sí que ha puesto en práctica una buena serie de gestos que, unidos a su belleza, no han pasado desapercibidos. No podía haber tenido mejor debut.

#4. Fenómeno en Instagram

Antes del estreno de la serie, esta modelo contaba con unos 400.000 seguidores, que no está nada mal y dejaba clara su influencia en redes. Pero nada que ver con lo de ahora.

En menos de un mes ha pasado a tener 13,7 millones de seguidores. Una cifra que la ha convertido en la actriz más seguida en esta plataforma de todo Corea.

#5.Amiga de Blackpink

Tiene cierta relación con la música. La hemos visto aparecer en videoclips como Move, de Kim Yeon Woo; Going Crazy, de Lee Hyori; y Beat, de 100%.

Pero es que, además, es una buena amiga de Jennie, una de las integrantes de Blackpink. De hecho, pudimos verlas juntas en algunas fotografías del rodaje de la serie.

#6. Emparejada

No está soltera, de hecho, lleva cinco años de relación con el también actor Lee Dong-hwi. Los 9 años de diferencia que hay entre ellos no parece haber sido un obstáculo. A él hemos podido verle en algunos dramas coreanos como Reply 1988, Divorce Lawyer In Love, Entourage y SF8.