Ana Rosa Quintana le pega un buen zasca a Kiko Rivera delante de Isa Pantoja

Los Pantoja siguen aireando los trapos sucios de la familia por los platós de televisión. Las cosas no están bien, y menos después de la boda de Anabel y la muerte de doña Ana. Hay tensiones sin resolver, bandos enfrentados y varios integrantes del clan sacando tajada de todo lo que está pasando.

Isabel, Kiko, Anabel y compañía están de máxima actualidad y en El programa de Ana Rosa, como en los demás programas de la casa, hablan de ellos cada vez que pueden. Hay opiniones para todos los gustos y Ana Rosa Quintana, la presentadora estrella del magacín, tiene la suya clarísima.

Hace solo unos días, abroncó a Irene Rosales por enfadarse con la prensa y este miércoles no dejó pasar la oportunidad de poner en su sitio a Kiko Rivera. Lo hizo delante de su hermana Isa, que casualmente le tocaba ocupar su puesto de trabajo en el programa de Telecinco que lleva su nombre.

El momento de Ana Rosa Quintana, en vídeo

"Pensaba que la familia estaba bien, pero me he enterado de que mi hermano va a dar una exclusiva y eso va a levantar ampollas. No va a contar algo que ya sabemos, va a contar algo nuevo", comentó Isa Pantoja, a lo que Ana Rosa, sin pelos en la lengua, afirmó: "Te digo una cosa: es mejor dar exclusivas que trabajar".

Ana Rosa Quintana dejó a todo el mundo ojiplático. ¿Qué pensará Kiko Rivera cuando se entere de lo que dice de él la Reina de las Mañanas?