Let somebody go, la canción que ha unido a Selena Gomez y Coldplay

La cuenta atrás para recibir el nuevo proyecto musical de Coldplay ya ha comenzado. El próximo 15 de octubre de pondrá a la venta Music of the spheres. Su nuevo disco de estudio, el noveno de su carrera musical, pondrá fin a dos años de ausencia discográfica tras la publicación en noviembre de 2019 de Everyday life. Ya hemos disfrutado de canciones como Higher power, Coloratura y My universe y ahora le llega el turno a una nueva colaboración.

Let somebody go será el nuevo sencillo de la banda británica en la que ha colaborado con Selena Gomez. Un hecho que durante muchos años era uno de los objetivos del cuarteto liderado por Chris Martin. Un sueño que según ha descubierto el entorno de la estadounidense en The Sun era algo recíproco: "Es un sueño hecho realidad que esté cantando en un disco de Coldplay. Chris escribió una hermosa canción para ella que grabaron juntos en abril. Ya tienen planes para una presentación espercial en vivo alrededor del lanzamiento del álbum".

Inmediatamente, los fans de la banda y la cantante revolucionaron internet con mensajes de apoyo y manifestando su ansiedad por escuchar la nueva canción. De momento solo hemos podido disfrutar de un breve adelanto a través de las redes sociales. Y el próximo 15 de octubre llegará el estreno con un videoclip que fue rodado en abril.

En ese teaser que ha disparado las expectativas de los públicos de ambos gigantes de la escena musical podemos escuchar a Selena cantando "When I called the mathematicians and I asked them to explain / they say love is only equal to the pain" ("Cuando llamé a los matemáticos y les pedí que me explicaran / dijeron que el amor sólo es igual al dolor") con Chris Martin haciéndole los coros.

Para Selena, esta unión representa el regreso a los escenarios y su último lanzamiento, después de 999 junto al cantante colombiano Camilo, además de su primer EP en español al que tituló Revelación, el cuál lanzó en marzo. Para los británicos será el tercer videoclip y el cuarto tema que estrenen antes del lanzamiento definitivo de su esperadísimo Music of the Spheres.

De momento ya hemos podido descubrir que BTS y Selena Gomez figuraban como artistas invitados o colaboradores de este proyecto sin que se pueda descartar que Coldplay tenga alguna que otra sorpresa guardada para desvelar a partir del 15 de octubre.

De hecho hace apenas unos días durante el Global Citizen 2021, los británicos hicieron las delicias de millones de seguidores en todo el mundo interpretando varios de sus éxitos más importantes junto a Billie y Finneas Eilish, Camila Cabello o Shawn Mendes. ¡Casi nada!