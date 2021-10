Beatriz Luengo avanza que su próximo single será la canción que le ha dedicado a su hija Zoe

Beatriz Luengo está imparable y eso que no hace ni seis meses que fue madre por segunda vez. Lo peta con su remix de Rakatá junto a Moncho Chavea, Original Elías, Mala Rodríguez, Omar Montes, Nyno Vargas o su marido, Yotuel Romero. Acaba de lanzar su Chanteíto para un Ex, una respuesta satírica a las acusaciones de mantenida de un chico a su ex novia. Este verano compartió el lado más urbano de Lara Álvarez con su canción para la Eurocopa. Y su Vida y Patria se ha convertido en un himno para los cubanos y opta a un Grammy Latino 2021.

Y es sólo una parte porque sigue componiendo con otros artistas y preparando el que será su próximo disco que, todo apunta, a que tendrá mucho de reivindicativo. Eso sí, lanzará antes de que acabe el año una canción muy íntima.

“Lo que viene ahora es canción para Zoe, que no va dentro del concepto del álbum, pero sí es algo que tenía muchas ganas de sacar porque es un sentimiento que me ocupa 24 horas”, nos contaba.

Un legado para el futuro

Es algo que ya hizo con su primer hijo que ahora tiene cinco años. Lanzó Más que suerte cuando era todavía un bebé. “Aparte de que es una de las canciones que más éxito tiene en stream, tiene como ochenta y dos y pico de millones de streams, es muy bonito lo que significa para él, que cuando nació saqué una canción con lo que me significó su nacimiento”.

Ella, que educa en la igualdad, no quiere que su hija se sienta desplazada en ese sentido y va a hacer lo mismo. “Quiero, cuando pase el tiempo, que sepa que su nacimiento me provocó esta canción y la saqué. No quiero sacarla cuando sea consciente, sino que quiero que cuando sea consciente sepa que nada más nacer, aunque no lo entendía, ya estaba significando todo eso para mí”.

Todavía no hay fecha para su lanzamiento, pero ya esperamos con ganas esta nueva canción que nos mostrará, una vez más, el lado más sensible de Beatriz que ha logrado encontrar el equilibrio entre su faceta como artista y como madre.