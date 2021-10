Yotuel recuerda cómo conoció a Beatriz Luengo en 'Un Paso Adelante'

Desde hace varios días, el artista cubano Yotuel Romero está en el foco de la noticia. En primer lugar, por la polémica en torno a los Grammy Latinos que se generó entre Beatriz Luengo y J Balvin, en la que también se vio él involucrado y otros artistas como René, vocalista de Calle 13. Por si con eso no fuera suficiente, la expulsión del integrante de Orishas de MasterChef Celebrity también dejaba sin palabras la noche del pasado lunes a todos los espectadores del programa con una eliminación que no ha estado exenta de polémica. Sin embargo y más allá de todo esto, Yotuel Romero ha dado mucho que hablar por algo que no tiene nada que ver con sus últimas apariciones televisivas, más bien todo lo contrario, ya que está relacionada con el momento en el que le conocimos en la pequeña pantalla gracias a la serie Un paso adelante.

Sacando su faceta más romántica, Yotuel ha rememorado cómo fue a través de la serie que narraba las aventuras de jóvenes artistas dentro de la escuela de Artes Ecénicas de Carmen Arranz como conoció a la mujer que se convertiría en el gran amor de su vida: Beatriz Luengo.

Mediante una foto en la que ambos aparecen vestidos de verde, el exconcursante de MasterChef Celebrity ha escrito toda una declaración de amor a la intérprete de Caprichosa recordando cómo fue la primera toma de contacto entre ellos dentro del set de la exitosa serie: "Aún recuerdo el primer día que te conocí en #upadance y me pediste azúcar para el café. Ese mismo día deje todo mi azúcar a tu lado. Beatriz Luengo, gracias por dejarme entrar en tu vida”, concluía que sentimental texto que el cantante de Patria y vida ha dedicado a su esposa y madre de dos de sus hijos. Una frase que tiene aún más sentido en un guiño al talent de cocina que, quienes lo sigan habrán percibido, puesto que, el argumento que utilizaron los chefs para eliminarle del programa fue que a su postre le faltaba sabor y que estaba poco dulce. O, lo que es lo mismo, que le faltaba azúcar.

No es ni mucho menos la primera muestra de amor pública que Beatriz Luengo y Yotuel Romero se dedican a través de las redes, y es que, forman desde hace años una de las parejas más consolidadas del panorama musical internacional. Además, comparten muchos de sus éxitos profesionales, como la canción Rakata o, sin ir más lejos, Patria y vida, el ya convertido en el himno de la revolución cubana y que les ha valido dos nominaciones a los Grammy Latinos.

'Un paso adelante', en Netflix

Por cierto, cabe recordar que Un paso adelante, la serie que unió a esta pareja y en la que además de ellos también aparecen unos jovencísimos Pablo Puyol, Miguel Ángel Muñoz o Mónica Cruz se acaba de estrenar al completo en Netflix (modo nostalgia millennial activado) y, de hecho, ya se ha colado directamente en el TOP 10 de tendencias de la plataforma.