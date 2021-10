Ibai Llanos, aplaudido por su mensaje a los más jóvenes

Ibai Llanos se ha convertido, sin duda, en una de las figuras más seguidas de Internet. Es uno de los mayores streamers, y suma millones y millones de suscriptores en todo el mundo.

Pero si hay algo que Ibai ha demostrado es que no importa cuánta sea la fama que ha llegado a su vida, ya que se mantendrá tan cercano y transparente como siempre. De hecho, hace unos días pudimos comprobar que filtrar por error su sueldo no está entre sus mayores preocupaciones, ya que le es indiferente que se conozca dicho dato.

Pues bien. Después de mandar un mensaje a los padres de sus seguidores, el streamer se ha vuelto a convertir en tendencia debido a las inspiradoras palabras que ha dedicado a los más jóvenes. Se ha ganado el aplauso de todos.

"Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros. ¿Por qué? Porque eso no es real. AuronPlay hay uno y no habrá otro nunca más. Cuando veais lo que gana una persona, no digáis: 'Ay, me tendría que haber dedicado a ser streamer'. Que no, que no, que no, que no hagas eso", comienza declarando en un directo a través de Twitch.

Ibai los anima a tomar las riendas de su vida y a seguir formándose académicamente sin verse frustrados. En definitiva, a construir su futuro. "Tienes que ir a la ESO, a Bachiller y luego decidir qué hacer con tu vida. Y eso es lo más importante que tienes que hacer siempre. Sé que es una mierda, que igual no hay ninguna carrera que te motiva, pero es lo que nos ha tocado. Elegir algo que nos guste y adaptarnos a ello", continúa.

Pero eso no es todo. Nuestro protagonista también anima a sus seguidores a disfrutar también de sus hobbies. Es decir, si hacer streaming está entre ellos, les recomienda dosificar su tiempo para así poder dedicarle lo necesario sin restarle importancia a los estudios o el trabajo. "Yo, de verdad, soy un tío que streamea en Twitch y no sé por qué me va de p*ta madre y empiezo a ganar 2.000 pavos en Twitch. Aún así seguiría currando porque hasta que no tenga cien por cien seguro que de Twitch puedo vivir, yo no dejo ni los estudios ni el trabajo. Y los estudios, si puedo, los termino", declara.

Ibai decidió hablar factores un día más pic.twitter.com/2NOhGvw1dD — IbaiLand Out Of Context (@IbaiLand_OOC) October 6, 2021

Las palabras de Ibai se han difundido por las redes sociales como la espuma. "Qué importante este mensaje de Ibai Llanos para los chavales", dice @icainzos93. "Que alguien que tiene millones de seguidores súper jóvenes lance estos mensajes me parece de una importancia excepcional", añade @Swinxy.