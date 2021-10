Ibai Llanos tiene un mensaje para los padres de sus seguidores: “Llegas a tener Tinder en los 90 y...”

Ibai Llanos nunca se muerde la lengua. Sobre ningún tema. En este caso, ha hablado muy claro sobre el uso de las redes sociales en un mensaje dirigido a los padres de sus seguidores.

El famoso streamer ha cogido un fragmento de uno de sus últimos directos en Twitch, la plataforma que usa prácticamente a diario, y lo ha subido a su cuenta de Instagram con el siguiente título: "Pasádselo a vuestros padres".

En este vídeo de menos de 1 minuto, Ibai da su opinión sobre lo que sucedería si los adolescentes de los años 70 o 90 tuvieran a su disposición el gran surtido de aplicaciones y redes sociales que utilizan los jóvenes de hoy en día.

"Para todos los padres y madres que dicen. 'Yo en tu época no utilizaba nada y éramos felices'. No te jode. ¡Porque no lo tenías!" comenzó diciendo. "Llegas a tener Tinder, WhatsApp, Instagram y Twitter y tú con 20 años estás tiqui-tiqui", aseguró haciendo el gesto de usar el móvil.

"'Es que jugamos con una pelota y una peonza'... no te queda otra, ¿qué cojones vas a hacer en 1970? Pues con una peonza y una pelota. Llegas a tener Tinder en los 90 y la que lía tu padre... ¡mamma mia!", continuó.

De esta forma, el omnipresente rostro de internet está seguro de que cualquier adolescente habría estado enganchado a WhatsApp y compañía si hubiera existido en su generación. Pone así más leña en el asador de un debate que nos acompañará, sin duda, durante mucho más tiempo.

