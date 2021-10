‘La última tentación’: Lucía manda a Bela a Villa Luna con Isaac y saltan las chispas, ¿habrá infidelidad?

La última tentación se ha convertido en un ovillo de relaciones entremezcladas y basta tirar del hilo para desenredar muchos asuntos pendientes que pueden cambiar las cosas. Si antes el trío era Lucía, Isaac y Marina, ahora podría haber cambiado. Mientras Marina intenta reconstruir su relación con Jesús, aparece Bela en escena para que la relación de Lucía e Isaac siga siendo cosa de tres.

Bela entró en Villa Playa pensando que iba a reencontrarse con Isaac, su cuenta pendiente. Habían tenido algo en España y él lo había negado. Pero, no sabía que Lucía e Isaac se habían intercambiado las villas y su encuentro fue con ella.

Intentó hacerla ver que ‘El Lobo’ no era tan fiel como ella pensaba, pero Lucía quiere pruebas y de momento, no quiere dudar de su chico. Claro que no mira con buenos ojos a su rival y, por eso, convenció a sus compañeros para que la votaron como próxima expulsada. Lo fue, pero lo que ella no sabía es que esa expulsión la iba a llevar directamente a Villa Luna y a su reencuentro con Isaac.

Reencuentro peligroso

Y bastó un primer encuentro para que todo el mundo fuera consciente que entre ellos hay una atracción evidente y una relación inacabada. “Rayadito, la verdad. Cuando tuvimos lo nuestro, yo no estaba con ella”, quiso dejar claro Isaac sobre cómo se encontraba con este encuentro.

“Ella lo sabe, que hubo más que besos, porque yo se lo he contado”, le decía Isaac a la tentadora. “Tuvimos lo nuestro, juguetón, tuvimos muchas cosas. Un par de días, tres, cuatro, los que tú quieras, maravillosos, porque fueron maravillosos, me lo pasé muy bien contigo. Me atraes como al 99,9% de la población mundial”, le decía. Y ella contenta de que, por fin, admitiera que entre ellos había habido algo.

“Estamos aquí en el paraíso y ¿tú crees que no lo vas a pasar bien conmigo?”, le provocaba Bela. “No me vengas con esas cositas, por favor, Bela. Estás más juguetona que entonces”, decía con esa risa tonta del que piensa que puede caer.

Pero, de momento, Isaac se ha mantenido férreo en su distanciamiento. “Nosotros nos lo vamos a pasar bien segurísimo, porque tenemos esa conexión que mola”, decía. “Y esa atracción que no quieres reconocer”, añadía Bela. “Sí, tú me puedes atraer muchísimo, pero yo estoy enamorado”, sentenciaba Isaac.

Cada vez más cerca

Luego llegó la noche y el momento de compartir cama. Ella se puso el camisón más sexy que llevaba en la maleta y es que no esconde sus intenciones. Pero durmieron sin más.

Claro que siguen conviviendo y cada vez más cerca. “Cómo eres capaz de tener los huevos, los ovarios, de decir ‘vengo a por ti y vengo a por ti’. Te pregunto porque no sé qué quieres de mí, qué asunto tienes pendiente conmigo”, le decía a Bela mientras no dejaban de acariciarse el uno al otro, cada vez más cerca.

“Algo tendré pendiente, si no, no estaría aquí”, respondía ella que expresaba más con la mirada y las risas que con las palabras. Igual que él. Desde luego, si resiste la dura tentación, Lucía puede estar contenta. Pero todo apunta a que le va a costar mucho.

¿Será eso lo que ha provocado el acercamiento de Lucía con su ex, con Manuel? Ya podemos esperarnos cualquier cosa.