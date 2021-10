Alizzz, Brays Efe o María Escarmiento, rendidos ante la manicura de Amaia Romero

Hace una semana Amaia sorprendía con nuevo single: Yo invito. Pese a la polémica inicial de la filtración un día antes, lo cierto es que sus seguidores aplaudieron con ganas este nuevo single. Era el principio de una nueva etapa o como ella misma ha señalado de una “NUEVA ERA😎💅🏼💅🏼💅🏼💅🏼💅🏼💅🏼”. Y nos han llamado la atención los emoticonos que añadía.

Está claro que estamos en la era de la manicura. Artistas como Rosalía han vuelto tendencia las uñas, para unos más barrocas que para otros. El caso es que los chicos se apuntan como Bad Bunny o Harry Styles y las chicas se las apañan para encontrar las propuestas que más llamen la atención.

En esa guerra por ver quién sorprende más a través de sus uñas, ha entrado Amaia, claro que fiel a su estilo. Que nadie piense que se ha apuntado a la manicura joya de otras artistas, lo suyo es mucho más minimalista y conservador.

Enamorados de sus uñas

Ha compartido una serie de fotografías en las que podemos apreciar esta manicura en tono rosa pálido y unas uñas perfectas, de las que te hace alguien porque a una misma no le quedan así. Y claro, no han faltado los comentarios.

Alizzz: Bajalee

Noe Galera: 😍

María Escarmiento: 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤

La bien querida: Ideal 😍

Claudia Traisac: 👸

Belén Aguilera: Te amo

Brays Efe: ¡Modelo de uñas!

Nuria Graham: Pero buenu🤯♥️

Luna Ki: pero buenooo😍

Y no solo han llamado la atención sus uñas, también lo ha hecho su actitud sugerente mostrando tripa, con una camiseta con transparencias que deja claro que no lleva nada debajo. Y aunque eso no es nuevo, porque Amaia ha demostrado en alguna ocasión lo libre que se siente mostrando su cuerpo, lo cierto es que el conjunto de estas imágenes nos avanza esa nueva era de la que habla.

Siempre fiel a su estilo único, aun logra sorprendernos con su actitud tan personal que lo mismo le hace lucir cuerpo, como apuntarse a las tendencias como reivindicar la posibilidad de no depilarse.