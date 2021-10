Mikel Erentxun cuenta lo que le ocurrió con la colaboración de Amaia Romero: “No me conocía, ni a Duncan Dhu”

Duncan Dhu es uno de esos grupos que forman parte de la historia musical de nuestro país. El grupo de Mikel Erentxun, Diego Vasallo y Juan Ramón Viles lo petó a mediados de los ’80 con canciones como Cien gaviotas, Esos ojos negros o Una calle de París que al que más o al que menos le suenan. O eso pensábamos, porque parece que no todo el mundo sabe de su existencia.

Ahora se cumplen 35 años de aquellos primeros pasos y Mikel ha querido celebrarlo con un disco homenaje de recuerdo a aquellos tiempos para el que ha pedido la colaboración de otros artistas. Se llama Amigos de guardia y en él encontramos, entre otros, a Amaia Romero.

El vasco no ha dudado en contar, en el magacín matinal de TVE que presenta Ion Aramendi, una curiosa anécdota sobre esta colaboración en Amigos de guardia. Le propuso a la navarra grabar juntos una versión de Esos ojos negros.

El desconocimiento de Amaia

Aunque el resto de los artistas eligieron sus canciones, para Amaia tenía una reservada. "Me parecía que la inocencia de Amaia podía entrar muy bien en una canción que fue escrita con 18 años", admitió. "Cuando la llamé para contarle la aventura, ella muy natural y muy directa, con la edad que tiene, no me conocía a mí, no conocía Duncan Dhu y no conocía la canción", añadió para sorpresa del presentador. Algo raro teniendo en cuenta la queherencia que tiene Amaia por el pop español de esta y otras épocas.

Aun así, Mikel le quitó hierro al asunto y se puso en su lugar, una chica de 20 años que no había nacido cuando Duncan Dhu triunfaba. "A mí me pareció genial... y me pareció genial que me lo dijese porque podía haber mentido", aseguró.

De hecho, ese desconocimiento no fue obstáculo para que hicieran juntos la canción. “Me dijo que le encantó la canción e hicimos una versión maravillosa que está funcionando muy bien. Fue muy bonito tenerla delante de ella porque fue como si fuéramos padre e hija".

Ahora, seguro que Amaia se ha puesto al día y ha descubierto unas canciones que forman parte de la historia del pop de este país.