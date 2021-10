Dani Martín, sobre el regreso de El Canto del Loco: “La vida pasa y somos felices en otros lugares”

El Canto del Loco no va a volver. Al menos no de momento. Antes de que el vídeo de Dani Martín en las redes sociales disparase el clickbait de los medios sobre el posible retorno de El Canto del Loco, en LOS40 ya publicamos que el proyecto era en realidad un regreso a sus orígenes a través de la reinterpretación de sus canciones más conocidas.

Una decisión que llega apenas un año después de que David Otero, otra de las 'patas' fundamentales del cuarteto madrileño, también hiciera lo propio en el repaso a sus dos décadas de carrera: Otero y yo. El madrileño ha regradado 10 canciones de la formación madrileña y ha añadido el inédito No, no vuelve.

El Canto del Loco no va a volver. Y Dani Martín lo ha vuelto a declar claro a través de su último mensaje en las redes sociales: "No, no vuelve’, mi nueva canción, ya está disponible. Durante 10 años tuve una banda que ahora es vuestra. Desde que ECDL terminó, muchas veces, me han preguntado cuándo íbamos a volver. La vida pasa; las personas elegimos, crecemos, somos felices también en otros lugares, pero no significa que no queramos mantener vivo un recuerdo que ha hecho nuestro camino y que nos ha traído hasta el presente".

ECDL no va a volver, al menos no por el momento: "Por eso es precioso ordenar las fotos, elegir las mejores, hacer el collage que te hace sonreír y quedarte con lo bonito de lo vivido. El tiempo lo cura todo. Este es mi homenaje a aquellos años. A Chema, David, Iván, Jandro, Nigel y a todos aquellos que formasteis parte de mi ilusión, de aquella que nació en el salón de mis padres, EL CANTO DEL LOCO".

El adiós de El Canto del Loco

Sobre ello habló Dani Martín sincerándose por primera vez sobre el desmembramiento de la banda madrileña: "Tenía que suceder. En aquel momento se había acabado la ilusión que a lo mejor hizo que hiciéramos todo lo que hicimos. De repente todo el mundo estaba de acuerdo en que había que parar. Tú decides darte un tiempo. En ese tiempo, uno de los dos o los dos conoce a otra persona y ese nuevo proyecto le enamora. El Canto nos fuimos separando desde que empezamos al principio y llegamos al final, y llegamos tres personas que fuimos Chema, David y yo. Y con un cúmulo de situaciones y de historias, de cosas que nos fueron minando para que nos separáramos. A mí personalmente la muerte de mi hermana, las personas que gestionaban nuestras giras cosas feas que ya se han hablado y todo el mundo sabe, el llevar 9 años juntos haciendo canciones metidos en una furgoneta... Todo eso te hace perder la ilusión. Entonces buscamos una manera de encontrar de nuevo la ilusión".

Palabras refrendadas también por otra de las partes importantes de ECDL, David Otero: "Cuando yo estaba en El Canto del Loco había una parte de mí que estaba reprimida".

Cada uno puede interpretar las palabras de Dani Martín como un cierre de etapa de El Canto del Loco para siempre pero muchos no pierden la esperanza: "Tengo un gran recuerdo de mi primo y yo metidos en una habitación componiendo. Mi primo Chema y yo componiendo en La Manga componiendo. Tengo el recuerdo de Iván haciendo canciones conmigo en su casa. Aquello que pasó entre esas personas, para mí eso fue El Canto del Loco pero creo que no teníamos una estructura. Hubiéramos terminado haciendo de algo tan brillante y bonito, algo agotador, asfixiante y agonizante. El saber terminar las cosas en la vida, no siempre poder darte el abrazo. Es imposible que todo el mundo sonría del mismo modo o se enriquezca de la misma forma".