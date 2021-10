Amaia y Alizz comiendo un Mcaitana: ¿Posible colaboración?

Parece ser que el famoso McAitana es irresistible más allá de sus fans y de los memes. Esta tarde Amaia y Alizzz compartieron en sus historias de Instagram un selfie en el que se muestra a ambos cantantes disfrutando de un McAitana. Este famoso menú que la joven catalana, Aitana Ocaña, lanzó el pasado mes de septiembre en colaboración con McDonald's fue el centro de atención en las redes sociales. Algo que ya habían hecho en su momento otros artistas como J Balvin, Travis Scott y BTS.

Una captura de una story de @amaia en Instagram. / Cuenta oficial: @amaia

Al ver la imagen es imposible no pensar en que pueda significar el comienzo de una segunda posible colaboración entre Amaia Romero y Alizzz. El pasado año, ambos artistas comunicaron el lanzamiento de su primera colaboración El encuentro, una canción bailable y rica en ritmos electrónicos. El resultado de esta canción fue emocionante tanto para los fans como para los mismos creadores que hasta ahora cuenta con más de 2 millones de visualizaciones en Youtube.

Hace una semana, la nueva canción de la pamplonesa, Yo invito, se filtró por error en las redes sociales cuando su fecha prevista era para el pasado 1 de octubre de este año. Aún así la intérprete de Quedará en Nuestra Mente lo celebró con ironía en su Twitter: "Gracias @universalspain y @youtube por filtrarme la canción y el videoclip un día antes de que salga 🤡🥂 https://youtu.be/1HJIJ_Chi9Q espero que os guste ❤️".

Mientras que el productor y artista catalán, Cristian Quirante a.k.a Alizzz, también está disfrutando de su reciente hit Ya No Vales con C.Tangana, una canción de unión entre ambos y cuyo tema principal es la denuncia social en el mundo de la música: la fama y lo efímero que es si no consigues mantenerte activo dentro de la industria musical. Con esto nos quiere dejar claro lo duro que es ser un personaje público y lo agotador que puede llegar a ser si no se reconoce el trabajo.

Ahora toca esperar si el McAitana que han disfrutado esta tarde Romero y Alizzz les ha servido como inspiración para pensar en una próxima colaboración. El tema lo dejaremos en sus manos.