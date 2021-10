Pol Granch y su nueva etapa con 'No pegamos': ¡MIRA EL VÍDEO!

Estoy borracho de ti

No diferencio los minutos de las horas

Pero en todos apareces aquí

Porque por mucho que se acabe la botella

Tu mensaje se ha quedado a vivir

No brillan nada las estrellas al mirarlas

Si te sientas al ladito de mí

Al ladito de mí, al ladito de mí

Y claro que no

Ahora no bailo pa' pegarme a tu cadera

Solo está sonando buen reggaetón

Tienes la cara más pura que una moneda

Y te desperdicié en alguna ocasión

Ahora me salgo cuando salgo

Me enveneno y no me freno sin vos (yeah)

No me freno sin vos, no me freno sin vos, yeah-yeah

De vuelta en tu cabi sin un centavo

Pensaste, "¿De qué coño va este pavo?"

Cuando tú, cuando yo

Antes éramos más que enamorados

He vuelto a pecar por no serte claro

Por no consolarte en momentos raros

Tú eres tú, yo soy yo

Pegamos mucho pero separados

Ahora te veo bailando en los charcos

Buscando tu reflejo en los tejados

En los tejados

Alors

On est comme ça, c'était pas simple, je suis d'accord

Je gards l'image de ton visage sur mon iPhone

Et j'attendrai pas, si tu t'en vas, moi je m'envole

Moi je m'envole, yeah

Pars, si c'est comme ça

Que tu fais les choses

Arrête-toi et ne me réveille pas

Parce ce que ce soir

Tu vas pas m'appeler, tu vas pas m'appeler

Yeah

De vuelta en tu cabi sin un centavo

Pensaste "¿De qué coño va este pavo?"

Cuando tú, cuando yo

Antes éramos más que enamorados

He vuelto a pecar por no serte claro

Por no consolarte en momentos raros

Tú eres tú, yo soy yo

Pegamos mucho pero separados

De vuelta en tu cabi sin un centavo

Pensaste; "¿De qué coño va este pavo?"

Cuando tú, cuando yo

Antes éramos más que enamorados

He vuelto a pecar por no serte claro

Por no consolarte en momentos raros

Tú eres tú, yo soy yo

Pegamos mucho pero separados

Ahora te veo bailando en los charcos

Buscando tu reflejo en los tejados

En los tejados, en los teja-, -dos